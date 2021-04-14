【Apple Car】傳蘋果接近與LG合資公司達成合作協議　Apple Car產業鏈逐漸成型

Apple Car消息不斷，南韓傳媒報道， 南韓LG集團與加拿大汽車零組件製造商麥格納（Magna）的合資公司（LG Magna e-Powertrain） 即將與蘋果（美：AAPL）簽署合作合約。LG 電子持有合資公司的51%股份，麥格納則持有合資公司 49% 的股份。

消息人士稱，LG Magna e-Powertrain 即將與蘋果簽約。根據合約，他們進行蘋果電動汽車的初步批量生產，細節仍在討論中，一旦達成協議，雙方將共同確定蘋果電動汽車生產的相關細節，其原型車將於 2024 年初公布。

韓國巨擘LG將退出智能手機市場、7月停產 6年來燒錢340億元【下一頁】

報道又提到LG集團下包括LG Display、LG Chem、LG Energy Solution等企業都屬於蘋果供應鏈，這些子公司能保證蘋果的電動車電池所需的零組件能順利量產與更快速交付。LG此前為通用汽車的Bolt EV，以及向Tesla提供電機、電池組和其他零組件；麥格納則是生產汽車零組件為主。

LG本月初才因不堪連年虧損，宣布退出手機市場，將在7月底結束所有行動通訊相關業務，但撇除手機業務，LG今年第一季營業利潤增加39.2%，營收成長27.7%，創下單季最高紀錄。

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編輯：吳敏芳