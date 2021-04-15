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【騰訊股價】騰訊擬發行最多300億美元中期票據　已啟動推介

股市 12:26 2021/04/15

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外電報道，騰訊 （00700） 已啟動全球美元債發行交易的推介活動。騰訊此前將中期票據集資規模由200億美元增至300億美元（約2325億港元），聘請投行進行14A/RegS高級無擔保美元債券發行，摩根士丹利、美銀證券、高盛（亞洲）及滙豐為建議票據發行的聯席全球協調人。今次發行料成為2021年亞洲最大美元債發行交易之一。

該發行票據的預期評級為A1／A+／A+，與發行人一樣；期限將分別為10年、20年、30年和40年，是次集資用途將用於一般企業用途。

另外，外電此前引述消息人士稱，騰訊延遲推介擬發行的美元債。消息人士稱，騰訊正監測市場，尚未決定實際發行交易的時間。據早前報道，騰訊最早可能於周三定價發行約40億美元（約312億港元）的美元債券。騰訊今次發債正值華融債的暴跌愈演愈烈之際。

此前，騰訊於去年發行60億美元票據，當中集資擬用於再融資及一般企業用途。

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記者：謝卓榮

港股 債券 騰訊控股（00700）

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