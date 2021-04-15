【騰訊股價】華融傳將可足額還債　騰訊發債反應升溫　傳暫獲60億美元認購（第二版）

騰訊 （00700） 已啟動全球美元債發行交易的推介活動。騰訊此前將中期票據集資規模由200億美元增至300億美元（約2325億港元），聘請投行進行14A/RegS高級無擔保美元債券發行，摩根士丹利、美銀證券、高盛（亞洲）及滙豐為建議票據發行的聯席全球協調人。外電報道，今次交易規模或為40億美元，料成為2021年亞洲最大美元債發行交易之一。

彭博社報道，騰訊在市場因華融而陷入動盪之際試圖發行美元債，交易開局表現一般。

知情人士稱，該宗分為四部分的發債交易到歐洲交易時段的周四傍晚，共獲得逾60億美元的認購，較下午1時增加了1倍，因現時傳出華融將可足額償付4月27日到期的6億新加坡元（約4.5億美元）離岸債。

中國華融債價急挫、財新批可能破產【下一頁】

野村國際香港分析師Clare Guo指「目前為止的認購勢頭看起來很弱」，凸顯出「華融事件導致市場情緒低迷、監管噪音和對美國利率上升的擔憂的綜合因素」，不過仍需視乎美國投資者的認購情況，他們可能是大買家。

該發行票據的預期評級為A1／A+／A+，與發行人一樣；期限將分別為10年、20年、30年和40年，是次集資用途將用於一般企業用途。該項交易隸屬於騰訊300億美元的債券計劃。據早前報道，騰訊最早可能於周三定價發行約40億美元（約312億港元）的美元債券。

另外，外電此前引述消息人士稱，騰訊延遲推介擬發行的美元債。消息人士稱，騰訊正監測市場，尚未決定實際發行交易的時間。騰訊今次發債正值華融債的暴跌愈演愈烈之際。

此前，騰訊於去年發行60億美元票據，當中集資擬用於再融資及一般企業用途。

（第二版更新認購反應）

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記者：謝卓榮