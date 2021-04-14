【華為安全隱患】華為AppGallery程式被爆暗藏病毒　逾50萬部設備受感染（附程式名單）

▲ 華為自家研發的AppGallery近日爆發安全危機，俄羅斯防毒軟件品牌Dr.Web踢爆，華為 AppGallery內的10個應用程式藏有惡意Joker病毒。

華為自家研發的AppGallery近日爆發安全危機，俄羅斯防毒軟件品牌Dr.Web踢爆，華為 AppGallery內的10個應用程式藏有惡意Joker病毒。據Dr.Web統計，超過50萬部華為設備已經受到感染。

【電動車市場】華為投放10億美元研發電動車技術 盼加快與Tesla、小米競爭

【華為制裁】中國廠商憂慮成美國制裁目標 視華為鴻蒙系統為後備方案

據外媒消息指，Dr.Web首度發現華為AppGallery出現10個程式，藏有惡意Joker病毒。當華為用家下載這些藏Joker病毒的程式後，會自動向電訊商訂購昂貴數據網絡計畫，黑客可從中圖利。而Joker病毒更可攔截機主收取SMS短訊和Android系統通知，在機主不會察覺的情況下，購買昂貴數據網絡計畫。

據Dr.Web資料顯示，以下10個程式藏有Joker病毒：

All-in-One Messenger

BeautyPlus Camera

Camera MX – Photo Video Camera

Color RollingIcon

Fun Color

Funney Meme Emoji

Happy Colour

Happy Tapping

New 2021 Keyboard

Super Keyboard

據資料統計，這些內藏惡意Joker病毒的應用程式下載人數，已經超過50萬。Dr.Web目前已將事件通知華為，而華為也將相關程式下架。若用家已下載這些程式，就應盡快自行刪除。

另值得一提的是，早在2017年已可在Google Play商店發現Joker惡意軟件的踪跡。2020年初Google宣布，自2017年以來已經刪除了約1700個感染了Joker的應用程式。

【用戶資料任睇】Clubhouse否認130萬用戶外洩 點Check是否中招、如何減低資安風險？（附連結）

責任編輯：曾曉汶