【麥當勞】麥當勞App更新版本　手機下單毋須到店內掃二維碼

▲ 麥當勞App近日更新了新版本。（麥當勞提供）

麥當勞App推出後，經常提供不同新優惠。麥當勞App近日更新了新版本，並提升了點餐體。由即日起，用戶更新版本後，可更快捷進行點餐取餐流程。

過去顧客須預先到店掃瞄二維碼下單。新版本顧客在應用程式內選擇指定餐廳，於手機點餐及付款後，餐廳會準備美食。在訂單完成後，顧客會收到手機推送及電郵通知取餐，毋須預先到店掃瞄二維碼，節省等候時間。

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麥當勞App增PayMe及Apple Pay支付

新版本在支付上亦加入新方式。除了原有的現金/八達通、信用卡或AlipayHK，加入了滙豐PayMe及Apple Pay兩種付款方式。顧客由即日起選用PayMe支付，PayMe會提供雙重優惠獎賞。只要於推廣期內，使用麥當勞App落單，並以滙豐PayMe消費滿30元，即享9折優惠。

另外，由4月15日至6月14日透過PayMe於麥當勞App點餐及付款，只要是指定的第1,000位、第2,000位顧客，依次序至第10,000位顧客，將有機會獲得5,000元獎賞，名額10位。

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責任編輯：馬意文