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【疫苗氣泡】敘福樓黃傑龍：業界難落實疫苗氣泡　料食肆維持堂食至晚上10時

股市 11:42 2021/04/14

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黃傑龍在社交平台上表示「打針真係唔可以迫人」，即使放寬食肆限制方案吸引，但目前未會考慮因而迫使員工接種疫苗。

政府以「疫苗氣泡」提出三步放寬食肆的防疫限制，前提是食客必須使用「安心出行」，而食肆全體員工亦要接種疫苗，政府本周開始向業界商討實際執行細節。敘福樓集團 （01978） 主席兼行政總裁黃傑龍直言，要完全落實「疫苗氣泡」仍是「遙遙長路」，相信業界會維持目前堂食至晚上10時的安排。

防疫措施｜林鄭提3步放寬堂食限制：已打疫苗+安心出行不填紙可坐12人【下一頁

黃傑龍出席電台節目時表示，食肆要完全落實「疫苗氣泡」仍是「遙遙長路」，尤其是政府提出的條件，如要求餐廳全體員工接種疫苗，只是放寬現有限制的前設，而非真正的誘因。再者，若餐廳規模愈大，面對的人手問題就愈複雜，日後可能要在招聘時標明已接種疫苗是條件之一。

黃傑龍：員工是否打針仍是個人決定

他續指，僱主亦不應因想做生意而強迫員工接種疫苗，而且要說服不願打疫苗的員工有一定難度，因此相信業界普遍會維持現有的堂食安排，即供應堂食至晚上10時。

此前，黃傑龍在個人社交平台上表示，員工當中總有人患有長期病患、孕婦或敏感而不宜接種疫苗，形容「打針真係唔可以迫人，所以員工是否打針仍然係他們自己的決定」。因此，即使可增加2小時營業及6人一枱，但他目前都未考慮接受新的防疫方案。

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編輯：趙穎妍

港股 餐飲股 敘福樓集團（01978） 電台 電台節目 長期病 社交平台 黃傑龍 疫苗氣泡 安心出行
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