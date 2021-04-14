  • 24°C
香港時間 : 2021414日 (三) 23:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【抖音母企】字節跳動傳今季於港遞交上市申請、TikTok事件毋礙估值達3萬億港元　38歲張一鳴身家超馬雲

新經濟追蹤 23:25 2021/04/14

分享：

【抖音母企】字節跳動再傳香港上市、TikTok事件毋礙估值達3萬億港元　38歲張一鳴身家超馬雲

社交平台抖音、TikTok母企字節跳動據報爭取估值逾4000億美元（約3.1萬億港元 ），並計劃香港上市。若字節跳動成功以4000億美元估值上市，將令38歲創辦人張一鳴財富或增加至近1000億美元（約7750億港元），更勝阿里巴巴創辦人馬雲之上，在全球即時富豪榜成為中國首富，僅落後於「股神」巴菲特。

據內媒引述最新消息指，字節跳動擬在第二季度提交香港IPO招股說明書。

彭博今早引述消息報道指，即使字節跳動去年被美國時任總統特朗普要求出售TikTok，但事件未有動搖字節跳動估值增長，近期私募市場股權交易表示，公司估值由上輪融資的1800億美元增至2500億美元。

其後有內地媒體最新報道指，字節跳動向聯交所提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程，爭取估值更達4000億美元。字節跳動最新回應查詢時稱，不置評香港上市傳聞。

市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團，可見【下一頁】

字節跳動早前曾與微軟等商議出售TikTok股權，但公司向美國法庭上訴剝離決定，出售TikTok一事暫時中止。

彭博指出，張一鳴現時持有約25%的字節跳動股權，若以2500億美元估值推算，在由其統計的億萬富豪榜中，與騰訊馬化騰、農夫山泉鍾睒睒不相伯仲。報道指出，字節跳動3年前估值僅200億美元，但TikTok橫掃歐美等成熟市場，令其價值3年大增10倍。

不過，字節跳動不止在美國遇監管風險，內地市監局近日在科網企業反壟斷屢有大動作，字節跳動連同另外11家的平台經濟企業簽署互聯網平台企業《依法合規經營承諾》。

相關文章：

【抖音IPO】字節跳動就抖音紐約或香港上市正在談判　字節跳動估值逾3萬億元

【抖音母企】字節跳動最新估值據報逾1.95萬億 超可口可樂、港股僅次騰訊阿里巴巴

編輯：麥德銘

港股 社交平台 經濟 反壟斷 馬雲 張一鳴 字節跳動 抖音

上一篇文章

【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.7%　夜期跌71點　北水流入13億加倉潤啤騰訊（不斷更新）

下一篇文章

【美股市況】道指升逾200點創新高　標指亦破頂　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【美股市況】道指升逾200點創新高　標指亦破頂　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）
【美股市況】道指升逾200點創新高　標指亦破頂　高盛摩通季績勝預期（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）