【抖音母企】字節跳動不受TikTok事件影響估值高達3萬億港元　38歲張一鳴身家超馬雲

▲ 字節跳動不受TikTok事件影響估值高達3萬億港元 38歲張一鳴身家逾馬雲

社交平台抖音、TikTok母企字節跳動據報最新估值逾4000億美元（約3.1萬億港元 ），令38歲創辦人張一鳴財富增加至億1000美元（約7750億港元），更勝阿里巴巴創辦人馬雲之上。彭博引述消息報道指，即使字節跳動去年被美國時任總統特朗普要求出售TikTok，但事件未有動搖字節跳動估值增長，近期私募市場股權交易表示，公司估值由上輪融資的1800億美元增至4000億美元。

內地媒體最新報道指，字節跳動向聯交所提交承銷商聘用函，啟動赴港上市流程。

字節跳動早前曾與微軟等商議出售TikTok股權，但公司向美國法庭上訴剝離決定，出售TikTok一事暫時中止。

彭博指出，張一鳴現時持有約25%的字節跳動股權，在由其統計的億萬富豪榜中，與騰訊馬化騰、農夫山泉鍾睒睒不相伯仲。報道指出，字節跳動3年前估值僅200億美元，但TikTok橫掃歐美等成熟市場，令其價值3年大增10倍。

不過，字節跳動不止在美國遇監管風險，內地市監局近日在科網企業反壟斷屢有大動作，字節跳動連同另外11家的平台經濟企業簽署互聯網平台企業《依法合規經營承諾》。

相關文章：

【抖音IPO】字節跳動就抖音紐約或香港上市正在談判 字節跳動估值逾3萬億元

【抖音母企】字節跳動最新估值據報逾1.95萬億 超可口可樂、港股僅次騰訊阿里巴巴

【科網股價】市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團等

編輯：麥德銘