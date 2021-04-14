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【SPAC上巿】Grab與美國SPAC合併上市　估值料達3100億元

股樓投資 18:57 2021/04/14

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東南亞地區網約車及配送巨頭Grab宣布，已跟美國SPAC殼公司Altimeter Growth達成合併協議，交易完成後Grab將會在紐約納斯達克交易所上市，上市編號為GRAB，估值396億美元 （約3089億港元），將成為歷年最大的SPAC上市案例。此前，有消息指Grab原訂估值達300億至400億美元，意味公司上市估值為當初的目標上限。

傳吉利控股與富豪合營Polestar擬SPAC形式上市，見【下一頁】

Grab亦將從此項交易及上市中獲得45億美元資金，交易已獲兩間公司的董事會批准，預計7月會完成。根據協議指，建立Altimeter Growth的Alitmeter資本將牽頭參與40億美元的上市配售，其中Alitmeter資本出資7.5億美元，其餘投資者包括淡馬錫、貝萊德、富達、阿布扎比Mubadala投資公司及馬來西亞國民投資公司等。

延伸閱讀： 國信證券香港預期 港股本季存在5大投資主題 續看好3大板塊共27隻港股

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記者：張以正

特殊目的收購公司（SPAC） Grab IPO 港股

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