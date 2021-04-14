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【SPAC上巿】傳吉利控股與富豪合營Polestar擬SPAC形式上市

股樓投資 18:14 2021/04/14

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消息指，吉利汽車（00175）母公司吉利控股擬透過特殊目的收購公司（SPAC）形式，將與富豪汽車共同持有的瑞典電動車公司Polestar（極星）於美國納斯達克交易所上市，集資3億美元（約23.4億港元），市值料大幅上升至400億美元（約3120億港元），或將超越吉利汽車現時約1889億元市值。據指有關SPAC上市計劃仍在進行討論中，或可能有變化。

攜程9961截飛傳超額認購16倍　每股268元定價，見【下一頁】

此前有報道指Polestar計劃在美國或香港首次公開招股，或透過SPAC合併的上市方案。目前Polestar正進行的A輪集資，其估值僅70億美元，並且計劃於6月進行的B輪融資，估值為200億美元。

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記者：張以正

吉利汽車（00175） IPO 特殊目的收購公司（SPAC） 港股

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