【SPAC上巿】傳吉利控股與富豪合營Polestar擬SPAC形式上市

消息指，吉利汽車（00175）母公司吉利控股擬透過特殊目的收購公司（SPAC）形式，將與富豪汽車共同持有的瑞典電動車公司Polestar（極星）於美國納斯達克交易所上市，集資3億美元（約23.4億港元），市值料大幅上升至400億美元（約3120億港元），或將超越吉利汽車現時約1889億元市值。據指有關SPAC上市計劃仍在進行討論中，或可能有變化。

攜程9961截飛傳超額認購16倍 每股268元定價，見【下一頁】

此前有報道指Polestar計劃在美國或香港首次公開招股，或透過SPAC合併的上市方案。目前Polestar正進行的A輪集資，其估值僅70億美元，並且計劃於6月進行的B輪融資，估值為200億美元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正