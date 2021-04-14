【Moderna疫苗】完成接種半年後 有效率仍達90%以上

使用mRNA（信使核糖核酸）的輝瑞及Moderna疫苗在研究中，有效率保持高企，並獲全球多個國家批准使用。美國Moderna藥廠公布最終臨床數據指，民眾接種第2劑Moderna疫苗的半年後，體內存在新冠病毒抗體，Moderna疫苗有效率仍維持90%，對防止出現嚴重新冠肺炎病例的有效率更達到95%以上。

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Moderna藥廠周二（13日）公布最新第3階段臨床數據，評估900多個新冠肺炎病例，當中包括100多個嚴重病例。數據分析顯示，人們接種第2劑Moderna疫苗半年後，體內仍檢測新冠病毒抗體，而且疫苗有效率維持90%以上。至於預防其他嚴重疾病，有效率更達95%以上。另外，Moderna藥廠將會就疫苗針對無症狀感染者的效用及抗體數量在人體的存活率，持續向美國食品及藥物管理中心（FDA）提供實驗數據。

Moderna疫苗早於去年12月已獲FDA緊急批准讓18歲或以上人士接種。由於藥廠只提交後續兩個月的安全數據，未能獲FDA完全批准在美國廣泛使用，疫苗無法在當地直接出售予民眾或企業，只能向政府出售疫苗。Moderna藥廠表示，最新數據及初步結果已交予FDA作補充，正等待FDA最終審批程序。

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Moderna目前正進行針對17歲以下群體的臨床試驗。藥廠表示，已邀請約3,000名12至17歲的青少年，於美國參與實驗。

此前《新英倫醫學期刊》一項研究亦指，接種第2劑Moderna疫苗的半年後，接種者體內仍能檢測出新冠病毒抗體。同樣採用mRNA技術的輝瑞疫苗早前亦表示，該疫苗接種半年後有效率同樣達90%以上。

責任編輯：郭麗明