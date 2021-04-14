長和傳折讓12% 配售所持東方海外股份 集資逾8億元

李嘉誠旗艦長和(00001)傳再出售資產。外電報道，長和透過附屬公司 Crest Apex配售東方海外（00316）約775萬股，集資8.5億元。報道指，配售價為每股110元，即較前收市價125.4元折讓約12％，早前詢價範圍介乎每股110至114元，並設有90日禁售期。至11時半，長和升0.8%報63.25元，東方海外則大跌13.2%報108.8元。

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長和對上一次出售資產，為去年12月舉行股東特別大會，通過旗下長和網絡（CK Hutchison Networks）出售歐洲電訊鐵塔的交易決議案，交易規模達100億歐元即約949億元。長和當時表示，考慮將交易的部分所得款項用於回購股份。

東方海外日前則公布，截至去年12月的年度業績。期內純利9.03億美元，按年跌33％。

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