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長和傳折讓12% 配售所持東方海外股份 集資逾8億元

股樓投資 12:15 2021/04/14

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李嘉誠旗艦長和(00001)傳再出售資產。外電報道，長和透過附屬公司 Crest Apex配售東方海外（00316）約775萬股，集資8.5億元。報道指，配售價為每股110元，即較前收市價125.4元折讓約12％，早前詢價範圍介乎每股110至114元，並設有90日禁售期。至11時半，長和升0.8%報63.25元，東方海外則大跌13.2%報108.8元。

【第2季部署】中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股  詳情請看 [下一頁]

長和對上一次出售資產，為去年12月舉行股東特別大會，通過旗下長和網絡（CK Hutchison Networks）出售歐洲電訊鐵塔的交易決議案，交易規模達100億歐元即約949億元。長和當時表示，考慮將交易的部分所得款項用於回購股份。

東方海外日前則公布，截至去年12月的年度業績。期內純利9.03億美元，按年跌33％。

[第2季部署] 光大證券續看好港股今年表現 建議重點關注3大類股份 本月重點薦買11隻港股  詳情請看[下一頁]

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撰文 : 李尚毅

東方海外（00316） 長和（00001） 港股

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