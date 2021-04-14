【A股布局】大市首季疲軟股東出手維穩　4隻A股獲大手增持

通常，公司主要股東增持股份，被視為利好訊號，皆因中港企業的主要股東大多兼任管理層，深知行業及企業營運狀況，若果主要股東願意真金白銀增持，一般會有好消息跟尾。

數據顯示，今年首季就有超過300家A股公司的重要股東通過二級市場增持自家公司的股份，總額近200億元（人民幣，下同）。

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其中，100多家獲增持超過千萬元，有38家公司股東增持逾億元，而增持逾億元的公司之中，7家為公用事業，如桂冠電力（滬：600236）、川投能源（滬：600674）、偉明環保（滬：603568）等。

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至於重頭戲則是獲主要股東增持逾10億元的公司，共有4家，分別是中環股份（深：002129）、中國寶安（深：000009）、妙可藍多（滬：600882）和聖農發展（深：002299）。

當中，中環股份和中國寶安比較典型。中環股份的通告表示，董事長李東生長期看好新能源和半導體產業前景，對公司業務持續增長充滿信心。

而中國寶安則發出盈喜，預計首季來自高新技術行業入、淨利潤同比實現大幅增長，淨利潤增速介乎298.11%至397.64%。

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記者：林衛