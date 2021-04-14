埃及要求先賠錢再交還長賜號 扣船索償71億

▲ 埃及法院下令繼續扣押長賜號，要求船東日本正榮汽船賠償超過9.16億美元才交還長賜號。

巨型貨輪長賜輪上月底在蘇伊士運河（Suez Canal，或譯蘇彝士運河）擱淺近一周，導致蘇伊士運河堵塞停擺。埃及法院下令繼續扣押長賜號，要求船東日本正榮汽船賠償超過9.16億美元（約71.4億港元）才交還長賜號。

蘇伊士運河管理局向長賜號索償78億 唔找數唔放行 【下一頁】

長賜號自上月29日脫困以來，一直滯留於蘇伊士運河的大苦湖（Great Bitter Lake），距離長賜號早前擱淺的位置以北。路透社引述兩名埃及蘇伊士運河管理局的消息人士指，埃及法院已下令扣押長賜號，而正榮汽船與當局的賠償談判正在進行。

據悉，當局向正榮汽船索償超過9.16億美元，其中包括協助長賜號脫困費及名譽損失費各3億美元（約23.4億港元）。

蘇伊士運河大堵塞 滯留船隻或需數月才脫困 【下一頁】

負責貨船保險的英國公司UK Club發聲明指當局的索償額極高，但船東與保險公司一直以真誠的態度與當局進行談判。UK Club形容他們經深思熟慮後，於周一（12日）已向當局提出慷慨的報價，對當局決定扣押船隻的決定感到失望。

埃及蘇伊士運河管理局主席賴比（Osama Rabie）上周四（8日）接受國家電視台訪問時表示，長賜號將會一直停留當地，直至完成調查並支付賠償金。據悉，當局的調查有望於本周周末取得結果。

責任編輯：鄭錦玲