【東京奧運】倒數100日 奧委會表明如期舉行

日本東京奧運因新冠肺炎延至今年夏天舉行，但現時日本新冠肺炎疫情反覆，引來外界猜測會否再度延期。近日，大阪更因新冠疫情，取消奧運聖火公路接力。在東京奧運開幕式踏入倒數100天之際，國際奧委會（IOC）強調，雖然放棄接納海外觀眾，但東京奧運一定會如期舉行。

日本政府與多方磋商後，3月宣布決定禁止海外觀眾入場觀看東京奧運比賽。IOC副主席兼協調委員會主席柯茲（John Coates）周一（13日）接受訪問時指，東京奧運一定會舉行，並且會在預定的7月23日開幕。

傳讓東京選手優先接種疫苗 日本政府火速澄清 【下一頁】

日本傳媒共同社報道，日本將於本月內再次進行5方會談，決定國內觀眾入場的上限人數。據悉，日本擬規定容納人數為原定人數一半。另外，日本政府預料本月內還會召開新冠肺炎對策協調會議，制定詳細檢測制度等，並會修訂向觀眾發布的守則。負責監督籌備情況的IOC協調委員會亦會在5月中旬，與日本舉行聯合會議。

日本正積極在國內營造奧運氣氛，從3月25日福島縣開始傳遞奧運聖火，但共同社指國內輿論對東京奧運會的取態並未有太大改變。與歐美各國相比，日本接種疫苗進度緩慢，對東京奧運會亦形成負面影響。

責任編輯：李俊儀