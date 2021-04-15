【疫苗氣泡】澳門叫停阿斯利康疫苗供貨　康希諾生物仍未止跌今早再挫7%（第二版）

▲ 康希諾生物大跌一成 採用強生阿斯利康疫苗同一技術

澳門衛生局宣布，已向阿斯利康疫苗生產商提出暫緩供貨的要求，澳門將審視更多報告及研究後再考慮下一步方案。隨著更多新冠疫苗爆出副作用及相繼被多野停用，國產新冠疫苗研發商康希諾生物 （06185） 因採用與強生疫苗、阿斯利康牛津疫苗同類的「腺病毒載體疫苗」技術，康希諾生物股價仍未止跌，今早再挫7%低見268.6元。

康希諾生物股價昨日已開始急挫，今日仍未止跌，最新報271元，仍跌約6.2%，成交2.7億元。

港府下午就疫苗接種計劃見傳媒

隨更多新冠疫苗面世，先後爆出發現未知原故副作用，強生疫苗、阿斯利康牛津疫苗先後因為疑似引發血栓風險，被多國停用。阿斯利康疫苗原定今年中運抵澳門，目前已被澳門衛生局叫停。

公務員事務局局長聶德權及食衞局局長陳肇始，將於今日下午3時15分就新冠疫苗接種計劃會見傳媒。

康希諾：與強生阿斯利康「腺病毒載體」不同

康希諾昨日發表自願公告稱，公司所用的重組新型冠狀病毒疫苗，載體為5型腺病毒，為一種常見的感染人的腺病毒，與阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和強生新冠疫苗所使用的26型腺病毒載體不同。

康希諾生物表示，截至公告日，接種康希諾疫苗的約百萬人中未收到與血栓相關的嚴重不良事件報告。

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公司所研發的疫苗近期已獲智利、匈牙利等地緊急批准使用。

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記者：麥德銘