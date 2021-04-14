  • 25°C
香港時間 : 2021414日 (三) 16:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【國產疫苗】康希諾生物澄清百萬人測試中未見血栓報告、兩成跌幅縮一半　聲稱與強生阿斯利康「腺病毒載體」不同

當炒股 16:23 2021/04/14

分享：

康希諾生物大跌一成　採用強生阿斯利康疫苗同一技術

國產新冠疫苗研發商康希諾生物 （06185） 今早曾跌近兩成。隨更多新冠疫苗面世，先後有疫苗爆出發現未知原故副作用，強生疫苗、阿斯利康牛津疫苗先後因為疑似引發血栓風險，被多國停用，康希諾生物新冠疫苗使用與強生疫苗、阿斯利康牛津疫苗同類的「腺病毒載體疫苗」技術，引發市場拋售康希諾生物。

康希諾中午發表自願公告稱，公司所用的重組新型冠狀病毒疫苗，載體為5型腺病毒，為一種常見的感染人的腺病毒，與阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和強生新冠疫苗所使用的26型腺病毒載體不同。

康希諾生物表示，截至公告日，接種康希諾疫苗的約百萬人中未收到與血栓相關的嚴重不良事件報告。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

康希諾生物早市最多跌19%，低見255.2元，半日仍跌13.4%。公司中午公布澄清公告後，午後跌幅收窄逾半，全日跌7.7%，報288.8元，成交12.2億元。

公司所研發的疫苗近期已獲智利、匈牙利等地緊急批准使用。

相關文章：

【國產疫苗】康希諾新冠疫苗獲智利批准緊急使用　智利研究稱科興疫苗首劑僅3%保護力

【國產疫苗】康希諾生物：3歐盟國家洽購新冠疫苗　股價升逾4%

【康希諾疫苗】康希諾曾升逾半成　新冠疫苗「克威莎」獲內地受理上市申請　單針14日效用率68.83%

【強生疫苗】美國建議暫停接種 至今6宗罕見嚴重血栓個案

記者：麥德銘

港股 腺病毒 疫苗 康希諾生物－B（06185） 強生（Johnson & Johnson，美：JNJ） AstraZeneca（美：AZN）

上一篇文章

【新疆棉風波】「野菜生活100」製造商KAGOME停用新疆番茄　稱人權問題為考慮之一

下一篇文章

【電子消費券】中銀豁免商戶BoC Bill開戶費及年費　支援4個消費券儲值工具收款
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【阿里巴巴股價】一文看清大行分析阿里巴巴脫險　摩通點名下一輪高危公司、阿里短線望多少？（附最新目標價）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】5000元電子消費券延長有效期方法 想買iPhone可點做？（附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【電子消費券】陳茂波：將設立中央登記系統　傳不會分5次派發、八達通或電子錢包選一款收取消費券（第二版，附短片）
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【停牌潮】保利協鑫能源︰無法於現階段確定及發布年度業績　四度延遲公布業績續停牌
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌近30點　納指期貨微跌（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR高港0.9%　阿里巴巴美股再高港2.2%　螞蟻集團再遭約談（不斷更新）