【國產疫苗】康希諾生物曾跌近兩成、澄清百萬人測試中未見血栓報告　聲稱與強生阿斯利康「腺病毒載體」不同

▲ 康希諾生物大跌一成 採用強生阿斯利康疫苗同一技術

國產新冠疫苗研發商康希諾生物 （06185） 今早曾跌近兩成。隨更多新冠疫苗面世，先後有疫苗爆出發現未知原故副作用，強生疫苗、阿斯利康牛津疫苗先後因為疑似引發血栓風險，被多國停用，康希諾生物新冠疫苗使用與強生疫苗、阿斯利康牛津疫苗同類的「腺病毒載體疫苗」技術，引發市場拋售康希諾生物。

康希諾中午發表自願公告稱，公司所用的重組新型冠狀病毒疫苗，載體為5型腺病毒，為一種常見的感染人的腺病毒，與阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和強生新冠疫苗所使用的26型腺病毒載體不同。

康希諾生物表示，截至公告日，接種康希諾疫苗的約百萬人中未收到與血栓相關的嚴重不良事件報告。

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康希諾生物早市最多跌19%，低見255.2元，半日跌13.4%，報270.8元，成交7.1億元。公司所研發的疫苗近期已獲智利、匈牙利等地緊急批准使用。

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記者：麥德銘