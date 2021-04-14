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【異動股】長和據報折讓12%配售東方海外股份　東方海外全日挫14%（附短片）

股市 17:49 2021/04/14

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路透旗下IFR報道，長和 （00001） 透過附屬Crest Apex，以每股110元配售東方海外國際 （00316） 775萬股，套現8.53億元。東方海外股價全日大跌14%，收報107.8元，即跌穿長和傳聞配股價，全日成交10.56億元。長和則升1%，收報63.35元，成交3.66億元。

長和配售價較東方海外前收市價折讓12.3%，報道指早前詢價範圍介乎110至114元，並設有90日禁售期。東方海外今早有780萬股非自動對盤配股上板，每股成交價110元。

中遠海控 （01919） 2018年7月以每股78.67元，向長和、中國國有投資控股公司（國投）及絲路基金等附屬出售最多9449.5萬股東方海外股份，合共佔東方海外已發行股本15.1%，以保持公司上市地位。

3名戰略股東當中，長和購入東方海外最多3122.7億股股份或4.99%股權，涉資24.57億元。今次長和售股套現，持貨近3年，暫獲利2.4億元。

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編輯：吳敏芳

港股 東方海外（00316） 長和（00001） 異動股

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