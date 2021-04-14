【港股市況】恒生指數升400點　科指升3%美團反彈半成（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開156點，恒指料開報28654點。滙豐 （00005） ADR折合報45.48元，跌0.52元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報621.42元，升13.42元或2.2%。美團 （03690） 澄清股東拋售猜測不屬實，美團ADR折合報285.44元，升9.44元或3.4%。

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【10：14】廣汽 （02238） 升逾4%，高見6.93元。報道指騰訊 （00700） 將與廣汽深化戰略合作關係，並在即將開幕的上海車展期間進行簽約。

【10：12】大市升勢回順，恒指升約350點，報28850點；科指升2.5%，報8243點。

【10：11】蘋果（美︰AAPL）將於美國時間4月20日舉行春季發布會，舜宇 （02382） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升逾2%；丘鈦 （01478） 升逾1%；高偉電子 （01415） 升0.9%。

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【10：09】地產股上揚，其中新世界 （00017） 升逾3%，破頂高見43元；新地 （00016） 升2%；信置 （00083） 升12%；恒地 （00012） 升0.9%。

【10：03】亞洲電視 （00707） 升逾兩成，高見0.051元。亞洲電視夥睿洋圖志戰略框架合作拓人工智能。

【09：59】本地銀行股普遍逆市軟，滙豐 （00005） 跌0.5%；恒生 （00011） 跌近0.1%；東亞 （00023） 跌逾1%。

【09：54】東方海外 （00316） 跌逾13%，低見107.6元，成交8.9億元。市傳長和折讓12.3%，配售東方海外集資8.5億元。

【異動股】長和據報折讓12%配售東方海外股份 東方海外挫14%跌穿110元配股價

【09：54】吉利 （00175） 升幅擴大至逾7%，高見20.7元。

【09：51】美團 （03690） 反彈半成，高見290.8元，科指升3.1%，報8287點，港股升約460點，報28957點。

【09：50】瑞聲 （02018） 股價昨回吐後，今早再升逾3%，高見46元；另一手機孖寶舜宇 （02382） 升逾1%，高見176.6元。

【09：48】康希諾生物 （06185） 逆市跌一成，低見280.4元。康希諾生物公布，已開始進行由其研發的13價肺炎球菌多糖結合疫苗（PCV13i）的III期臨床試驗入組。

【09：45】【異動股】再鼎醫藥升逾兩成 創一個月新高

【09：42】小米 （01810） 升逾3%，高見25.8元。小米旗下「紅米」（Redmi）手機決定進軍遊戲手機領域，首款手機於月底推出，大摩將小米評級上調至跑贏大市，目標價31.5元。

【小米股價】紅米首款遊戲手機月底亮相 Redmi K40成《使命召喚手遊》指定用機

【09：42】港股早段升幅擴大至近400點，高見28884點；科指升2.9%，報8273點。

【09：40】汽車股造好，除吉利 （00175） 升逾半成；比亞迪 （01211） 亦升半成。另外，長汽 （02333） 亦升近5%。廣汽 （02238） 、恒大汽車 （00708） 、五菱汽車 （00305） 升1%。

【09：34】東方海外 （00316） 股價逆市跌13%，低見108.4元，成交8.7億元。

【09：32】Bitcoin比特幣升穿63000美元創新高，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 升逾4%；歐科雲鏈 （01499） 升3%。另外，美圖 （01357） 亦升逾4%。

【09：30】吉利 （00175） 開市後升半成，高見20.3元。

【09：27】吉利 （00175） 升逾3%，吉利據悉考慮將其電動汽車製造商極星通過SPAC方式上市，並為旗下蓮花汽車籌集10億美元，考慮讓其單獨上市。

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【09：24】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。

【09：20】恒生指數開報28796點，升299點。恒生科技指數升1.9%，報8191點。美團 （03690） 澄清股東拋售猜測不屬實，股價反彈近4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾2%。

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【09：13】期指開報28648點，升129點或0.5%。

【08：55】恒指黑期升約135點，報28614點；道指期貨跌44點，報33525點。

【07：45】攜程9961定價268元有1.9%水位 傳公開發售超購16倍（第三版）

【07：45】港股ADR收報28654點，升156點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.48元，跌0.52元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報621.42元，升13.42元或2.2%。美團 （03690） ADR折合報285.44元，升9.44元或3.4%。

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【07：30】美國3月份消費物價指數創9年來最大升幅，惟通脹仍然受控，標指再創新高 ； 科技股持續造好，納指漲逾1%。但受到美國擬暫停接種強生疫苗消息影響，道指曾跌逾百點，最終跌68點，報33677點。標指升0.33%，報4141點。納指升1.05%，收報13996點。

【開市9點半】美團澄清股東拋售猜測不屬實 ADR高港3.5% 市監局要求科網平台一個月內徹底整改 攜程IPO暫有1.9%水位

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責任編輯︰梁浩碩