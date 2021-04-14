【港股市況】恒指黑期升約135點　美團ADR反彈逾3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股隔晚個別發展，港股今早若跟足ADR走勢，恒生指數料高開156點，恒指料開報28654點。滙豐 （00005） ADR折合報45.48元，跌0.52元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報621.42元，升13.42元或2.2%。美團 （03690） 澄清股東拋售猜測不屬實，美團ADR折合報285.44元，升9.44元或3.4%。

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即市走勢︰

【07：55】恒指黑期升約135點，報28614點；道指期貨跌44點，報33525點。

【07：45】攜程9961定價268元有1.9%水位 傳公開發售超購16倍（第三版）

【07：45】港股ADR收報28654點，升156點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.48元，跌0.52元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報621.42元，升13.42元或2.2%。美團 （03690） ADR折合報285.44元，升9.44元或3.4%。

更多ADR及中概股收市

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【07：30】美國3月份消費物價指數創9年來最大升幅，惟通脹仍然受控，標指再創新高 ； 科技股持續造好，納指漲逾1%。但受到美國擬暫停接種強生疫苗消息影響，道指曾跌逾百點，最終跌68點，報33677點。標指升0.33%，報4141點。納指升1.05%，收報13996點。

【開市9點半】美團澄清股東拋售猜測不屬實 ADR高港3.5% 市監局要求科網平台一個月內徹底整改 攜程IPO暫有1.9%水位

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責任編輯︰梁浩碩