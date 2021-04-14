【恒指夜期+ADR】滙豐ADR低港1.7%　夜期跌71點　北水流入13億加倉潤啤騰訊（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股開市變動不大，歐股則德股微跌，英法股市微升，夜期偏軟，跌63點，滙豐ADR股價偏軟，折算報45.38港元，較港收市價46.15元低1.7%。

ADR 折算港元 較港收市價

變幅 滙豐ADR 45.38 -1.7% 百度美股 211.98 0.0% 阿里巴巴美股 237.15 -0.3% 騰訊ADR 625.28 +0.3% 網易ADR 168.57 -0.2% 京東美股 308.60 +0.9%

港股高開299點後升幅擴大，早市曾升近500點，升至近29000點水平。恒生指數收報28900點，升403點，成交1381億元，美團 （03690） 反彈逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%。北水今日流入13億，華潤啤酒 （00291） 、騰訊、安踏體育 （02020） 淨買入3.26億元、3億元、1.78億元居首。恒指夜期早段反覆。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

北水動態：

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焦點股：多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【科網股價】市監總局公布首批互聯網平台企業承諾書 包括百度、京東、美團等

即市走勢︰

【23：33】夜期跌71點

【22：23】夜期跌77點

【21：48】夜期跌38點

【21：30】夜期跌63點

【21：01】夜期轉跌54點，報28861點。

【21：00】【李小加動向】李小加註冊成立「滴灌通投資」 與東英金融張高波齊任董事（第二版）

【20：59】【最自由經濟體】總商會梁兆基：傳統基金會不將香港視為獨立經濟體不合邏輯 看好港能延續商業樞紐地位

【19：46】恒指夜期升11點，報28926點，高水25點。

【19：45】浙江開元酒店 （01158） 通過私有化及退市建議。Kunpeng Asia Limited 將以每股18.15元現金收購浙江開元酒店的H股股份，較停牌前1月18日的收市價溢價約 24.7%。H股要約首個截止日期為2021年4月19日。

【16：10】恒生指數收報28900點，升403點，成交1381億元。恒生科技指數升2.3%，報8225點。美團 （03690） 反彈逾3%；騰訊 （00700） 升逾2%；比亞迪 （01211） 升近6%；東方海外 （00316） 挫14%；康希諾生物 （06185） 跌逾7%。

【16：00】恒生指數U盤前升358點，報28855點。

【15：42】東方海外 （00316） 尾市跌幅擴大至15%，報106.1元日內低位，成交10億元。

【15：30】港股尾市升約375點，報28871點。科指升2.3%，報8223點。

【15：00】內地股市向上，上證全日升0.6%；深證升1.6%；創業板指升2.2%。

【14：50】瑞聲 （02018） 升幅擴大至半成，高見46.5元。

【14：46】Tesla（美︰TSLA）概念股造好，比亞迪 （01211） 升逾5%；贛鋒鋰業 （01772） 升8%。

【14：30】內銀股普遍逆市向下，建行 （00939） 跌0.5%；工行 （01398） 跌0.4%；農行 （01288） 跌0.6%。另一方面，中行 （03988） 升逾1%，破頂高見3.08元。

【14：30】楊元慶：目標今年ISG、SSG業務收入增兩成

【14：26】Persta （03395） 乾升近五成，高見0.6元，涉4宗成交或1.2萬元。

【14：23】快手科技 （01024） 升幅收窄至不足1%，報261元。內地媒體報道，字節跳動向港交所 （00388） 提交了承銷商聘用函，啟動赴港上市流程。

【13：30】浙江世寶 （01057） 午後升幅拚大至五成，高見1.92元，暫為升幅最大股份。

【13：20】大市最新升約400點，報28906點。

【13：14】康希諾生物 （06185） 跌幅收窄至8%，報284元。

【13：06】比特幣升穿64000美元，火幣科技 （01611） 、歐科雲鏈 （01499） 升逾7%；雄岸科技 （01647） 、美圖 （01357） 升逾4%。

【13：01】石四藥 （02005） 午後抽升一成，高見5.1元。

【13：00】康希諾 （06185） 午後跌逾12%，報272.8元。

【13：00】港股午後初段升近380點，報28873點。

石SIR今日推介瑞聲科技

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【12：40】康希諾 （06185） 公告稱，所用的重組新型冠狀病毒疫苗，載體為5型腺病毒，與阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和強生新冠疫苗所使用的26型腺病毒載體不同，又指接種康希諾疫苗的約百萬人中，未收到與血栓相關的嚴重不良事件報告。

【12：39】大摩指小米AIoT+互聯網潛力被低估 升目標價三成籲「增持」

【12：15】周大福逆市挫逾2% 富瑞降評級：近日升勢已反映利好

【12：00】恒生指數半日升352點，報28850點，成交768億元。恒生科技指數升2.3%，報8227點。美團 （03690） 反彈逾4%；吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 升半成；東方海外 （00316） 、康希諾生物 （06185） 挫13%。

【11：46】港股中午收市前升約370點，報28867點；科指升2.4%，報8232點。

【11：30】內地股市半日向好，上證升近0.2%；深證升近1%；創業板指升1.4%。

【11：25】敘福樓 （01978） 升逾9%，破頂高見1.07元。大快活 （00052） 升2%；大家樂 （00341） 升0.8%。至於太興 （06811） 則回吐逾2%。

【疫苗氣泡】叙福樓黃傑龍：業界難完全落實疫苗氣泡 料食肆維持現有堂食至晚上10時

【11：15】友邦 （01299） 逆市偏軟，轉跌0.3%，報99元。

【11：11】浙江世寶 （01057） 升幅擴至四成，高見1.83元。

【11：04】美團 （03690） 最新升4%，報287.2元。

【10：58】港股升幅收窄至約280點，報28779點。

【10：50】康希諾生物 （06185） 跌幅擴大至逾16%，低見260元，成交4.9億元。

【10：40】特步 （01368） 升逾6%，破頂高見6.49元；361度 （01361） 升11%，破頂高見2.51元。另外，李寧 （02331） 升逾1%；安踏 （02020） 升逾2%。

【10：34】快手科技 （01024） 升逾4%，高見273.4元。中金首予快手「跑贏行業」評級，目標價353.9元。

【快手股價】快手曾升逾半成 中金給予「跑贏行業」評級、潛在升幅逾3成

【10：32】虎都 （02399） 升半成，破頂高見6.19元。虎都昨午後曾閃崩八成，低見1元，其後拗腰收復失地。

【10：30】康希諾生物大跌一成 採用強生阿斯利康疫苗同一技術

【10：23】浙江世寶 （01057） 升三成，高見1.64元，成交1230萬元。

【10：14】廣汽 （02238） 升逾4%，高見6.93元。報道指騰訊 （00700） 將與廣汽深化戰略合作關係，並在即將開幕的上海車展期間進行簽約。

【10：12】大市升勢回順，恒指升約350點，報28850點；科指升2.5%，報8243點。

【10：11】蘋果（美︰AAPL）將於美國時間4月20日舉行春季發布會，舜宇 （02382） 升逾3%；瑞聲 （02018） 升逾2%；丘鈦 （01478） 升逾1%；高偉電子 （01415） 升0.9%。

【Apple Event】蘋果今年首場發布會下周舉行 蘋果股價升逾2%

【10：09】地產股上揚，其中新世界 （00017） 升逾3%，破頂高見43元；新地 （00016） 升2%；信置 （00083） 升12%；恒地 （00012） 升0.9%。

【10：03】亞洲電視 （00707） 升逾兩成，高見0.051元。亞洲電視夥睿洋圖志戰略框架合作拓人工智能。

【09：59】本地銀行股普遍逆市軟，滙豐 （00005） 跌0.5%；恒生 （00011） 跌近0.1%；東亞 （00023） 跌逾1%。

【09：54】東方海外 （00316） 跌逾13%，低見107.6元，成交8.9億元。市傳長和折讓12.3%，配售東方海外集資8.5億元。

【異動股】長和據報折讓12%配售東方海外股份 東方海外挫14%跌穿110元配股價

【09：54】吉利 （00175） 升幅擴大至逾7%，高見20.7元。

【09：51】美團 （03690） 反彈半成，高見290.8元，科指升3.1%，報8287點，港股升約460點，報28957點。

【09：50】瑞聲 （02018） 股價昨回吐後，今早再升逾3%，高見46元；另一手機孖寶舜宇 （02382） 升逾1%，高見176.6元。

【09：48】康希諾生物 （06185） 逆市跌一成，低見280.4元。康希諾生物公布，已開始進行由其研發的13價肺炎球菌多糖結合疫苗（PCV13i）的III期臨床試驗入組。

【09：45】【異動股】再鼎醫藥升逾兩成 創一個月新高

【09：42】小米 （01810） 升逾3%，高見25.8元。小米旗下「紅米」（Redmi）手機決定進軍遊戲手機領域，首款手機於月底推出，大摩將小米評級上調至跑贏大市，目標價31.5元。

【小米股價】紅米首款遊戲手機月底亮相 Redmi K40成《使命召喚手遊》指定用機

【09：42】港股早段升幅擴大至近400點，高見28884點；科指升2.9%，報8273點。

【09：40】汽車股造好，除吉利 （00175） 升逾半成；比亞迪 （01211） 亦升半成。另外，長汽 （02333） 亦升近5%。廣汽 （02238） 、恒大汽車 （00708） 、五菱汽車 （00305） 升1%。

【09：34】東方海外 （00316） 股價逆市跌13%，低見108.4元，成交8.7億元。

【09：32】Bitcoin比特幣升穿63000美元創新高，火幣科技 （01611） 、雄岸科技 （01647） 升逾4%；歐科雲鏈 （01499） 升3%。另外，美圖 （01357） 亦升逾4%。

【09：30】吉利 （00175） 開市後升半成，高見20.3元。

【09：27】吉利 （00175） 升逾3%，吉利據悉考慮將其電動汽車製造商極星通過SPAC方式上市，並為旗下蓮花汽車籌集10億美元，考慮讓其單獨上市。

【新股IPO】吉利富豪系電動車品牌Polestar傳考慮美國SPAC上市 估值遠超吉利？

【吉利175】吉利升半成 母企為Lotus籌78億元拓中國電動車市場、或最早明市上市

【09：24】人行進行100億元人民幣7天期逆回購操作，因有100億元人民幣逆回購到期，當日實現零投放和零回籠。

【09：20】恒生指數開報28796點，升299點。恒生科技指數升1.9%，報8191點。美團 （03690） 澄清股東拋售猜測不屬實，股價反彈近4%；騰訊 （00700） 、小米 （01810） 升逾2%。

【美團股價】美團澄清配股疑雲彈3% CCASS逾800億元大手轉倉 美團：股東拋售猜測不屬實

【09：13】期指開報28648點，升129點或0.5%。

【08：55】恒指黑期升約135點，報28614點；道指期貨跌44點，報33525點。

【07：45】攜程9961定價268元有1.9%水位 傳公開發售超購16倍（第三版）

【07：45】港股ADR收報28654點，升156點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報45.48元，跌0.52元或1.1%；騰訊 （00700） ADR折合報621.42元，升13.42元或2.2%。美團 （03690） ADR折合報285.44元，升9.44元或3.4%。

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【07：30】美國3月份消費物價指數創9年來最大升幅，惟通脹仍然受控，標指再創新高 ； 科技股持續造好，納指漲逾1%。但受到美國擬暫停接種強生疫苗消息影響，道指曾跌逾百點，最終跌68點，報33677點。標指升0.33%，報4141點。納指升1.05%，收報13996點。

【開市9點半】美團澄清股東拋售猜測不屬實 ADR高港3.5% 市監局要求科網平台一個月內徹底整改 攜程IPO暫有1.9%水位

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責任編輯︰梁浩碩