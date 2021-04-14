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【Archegos斬倉】瑞信據報通過大宗交易出售Archegos爆倉股　包括愛奇藝

股市 08:03 2021/04/14

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【Archegos斬倉】瑞信據報通過大宗交易出售Archegos爆倉股　包括愛奇藝

瑞信（美﹕CS）早前在Archegos斬倉事件中損失慘重，瑞信據報正通過大宗交易出售與Archegos爆倉事件相關的股票，當中包括Discovery Inc.（美︰DISCA）及愛奇藝（美︰IQ），按周二收盤價計算，合計市值約為21億美元。Discovery Inc.及愛奇藝股價盤後分別跌3%。

瑞信在Archegos斬倉事件中損失慘重　據報擬重組對沖基金部門【下一頁】

圖看Archegos斬倉事件

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報道指，瑞信以每股38.40美元至39.60美元的價格，出售1900萬股Discovery的A類股；每股32.35美元至33.75美元的價格，出售2200萬股Discovery的C類股。另外，瑞信以每股15.85美元至16.35美元的價格，出售3500萬股愛奇藝。

【Archegos斬倉】瑞信據報削減員工花紅　減Archegos爆倉事件影響

瑞信於Archegos爆倉事件損失47億美元，相當其18個月平均淨利潤。瑞信上周指，首季表現雖然是十年來最強勁，惟Archegos事件的減值令首季虧損9.6億美元。

摩通分析預計，Archegos事件將為眾銀行造成100億美元的損失，並稱可能會引發監管部門審查，涉事銀行或遭罰款。

【Archegos斬倉】瑞信承認斬倉令集團損失約362億元、料首季「見紅」　兩高層裁走、CEO面對眾怒質詢

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 股票 愛奇藝（美：IQ）

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