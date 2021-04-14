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【Apple Event】蘋果今年首場發布會下周舉行　蘋果股價升逾2%

股市 07:41 2021/04/14

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【Apple Event】蘋果今年首場發布會下周舉行

蘋果（美︰AAPL）下周將舉行春季發布會。蘋果表示，將於太平洋時間4月20日早上10時（香港時間4月21日凌晨1時），舉行今年首場產品發布會，主題為Spring Loaded。蘋果今次同樣沒有實體發布會，以網上形式舉行。蘋果股價收報134.43美元，升3.19美元或2.4%。

按蘋果官方邀請函，有手繪彩色線條的蘋果logo，或暗示將會有新一代的Apple Pencil。另外，據報道指，蘋果計畫最快4月份發布新款iPad Pro，另外還一直開發其他產品，包括智能追蹤器AirTag及新iMac。

事實上，蘋果將於4月20日舉行活動早有端倪。日前報道當問Siri下一次蘋果活動何時舉行，Siri回答指，活動將於4月20日星期二於在加州Apple Park舉行。

【美股焦點】蘋果據報新款iPad Pro顯示屏面臨生產問題　未來或延遲發貨

【芯片短缺】蘋果傳擬推遲部分MacBook和iPad生產訂單 　iPhone未受影響

【美股焦點】蘋果Tim Cook開咪講幾時退休？　自動駕駛似機械人　造車一直研究但無下文

責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple

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