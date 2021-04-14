【美股收市】 科技股發力 標指再破頂 納指漲逾1%

美國3月份消費物價指數創9年來最大升幅，惟通脹仍然受控，標指再創新高 ; 科技股持續造好，納指漲逾1%。但受到美國擬暫停接種強生疫苗消息影響，道指曾跌逾百點，收市跌勢縮窄。

標指收市漲0.33%，報4141點。納指漲1.05%，收報13996點。道指下滑68點，報33677點。

電動車巨頭特斯拉(Tesla)飆8.6%，亞馬遜上揚0.61%。蘋果終於確認春季發布會的日期。於香港時間4月21日早上1時舉辦主題為Spring Loaded的活動，預計今次的主角將為升級版的iPad Pro。蘋果股價反彈2.4%

美國3月份消費物業指數（CPI）按月升0.6%，為2012年以來最大升幅，亦較預期的升0.5%為高，按年則升2.6%，升幅亦高於預測的2.5%；核心CPI升0.3%。CPI按年急升，主要與去年美國受疫情衝擊，政府實施封城有關。

聯儲銀行總裁哈克(Patrick Harker)預期，受惠於疫苗廣泛接種，以及華府向民眾提供財政援助，美國今年經濟增長介乎5%至6%，聯儲局暫無需撤銷支援經濟的量化寬鬆措施。

另一方面，美國財政部拍賣總值240億美元30年期國債，中標利率2.32厘，投標倍數2.47倍。消息公布後，30年期美債收益率下挫，曾跌至2.303厘。

數據公布後，美元和債息轉跌。美滙指數回落0.33%，報91.83，為3周以來最低水。美國10年期債息跌4.6個基點，至1.621厘。

虛擬貨幣交易平台Coinbase將於周三上市，比特幣繼續受追捧，曾破頂抽高約6%，至63707美元。

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責任編輯：柯志宏