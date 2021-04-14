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【券商點睇】阿里渠道反映啤酒品牌表現分化　有邊間做到價量齊升？

股樓投資 02:18 2021/04/14

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根據阿里的渠道數據，3月中國啤酒行業的銷售額、均價及銷量分別按年下跌7.3%、2.2%和5.2%，然而按月卻有所改善，銷售額和銷量分別升3.8%和9.2%，而均價則下跌4.9%，反映3月環比改善主要來自銷量的增加。

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其中，燕京啤酒的表現最佳，不論按年、按月均呈現價量齊升的現象，3月其銷售額按年和按月分別上漲92.6%及31.1%。其次是百威亞太（01876）旗下的百威，按年、按月升4.5%及104.7%。

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事實上，儘管百威均價按年下跌27.9%，但銷量增幅顯著達到44.9%，抵銷了售價下調的影響，刺激整體銷售額上升。

浙商證券指，國內啤酒的銷量和均價短期有所波動，但整個產業結構升級的大趨勢並未改變。市佔率方面，燕京和百威分別按年提升0.7、1.5個百分點，後者市佔率已達到13.4%，領先第二位的青島啤酒（00168）1.1個百分點。

 

【延伸閱讀】4月策略：冠軍分析師張憶東 價值重估的風險進入尾聲 十隻精選個股應市，請按【見下頁

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記者：林衛

中國 行業 啤酒 百威亞太（01876） 青島啤酒（00168） 港股

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