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【券商點睇】國內保險市場首季維持弱復甦　國壽NBV增速包尾

股樓投資 01:05 2021/04/14

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傳統板塊中，內險股表現勁落後，以周二（13日）計，中國人壽（02628）由年初至今下跌7.8%，完全跟不少的周期股背道而馳，何解？

【第2季部署】中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股，請按【見下頁

去年5家上市的內險業績未有明顯起色，剔除稅收政策影響後，國壽純利倒退5.4%，中國平安（02318）、中國太保（02601）、新華保險（01336）和中國人保（01339）上升3%至13.4%。

【買樓投資】30年前買太古城　Strong Hold至今賺幾多倍？，請按【見下頁

開源證券指，各大險企處於轉型期，均希望打造高質量的代理人渠道。後續的渠道升級、增員效果仍須一定的觀察。

受今年策略和不同基數的因素，各險企首季的新業務價值（NBV）增速不一。當中以中國平安增速最快，國壽包尾。開源證券估計，平保首季NBV增速為15%，國壽則倒退4%，而中國太保、新華保險分別為3%和11%。

至於全年增速，同樣平保最快為15%，太保和新華保險為10%，國壽倒退2%。該行認為，全年看，10年國債收益率有所回升，險企今年再投資利率擴張趨勢較為穩定，利於保險投資端利差擴張和估值修復，推薦平保、太保和新華保險。

 

【延伸閱讀】4月部署：平安證券指資金風險偏好受壓制 揀低估值具防守性A股，請按【見下頁

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記者：林衛

板塊 中國 新業務價值 中國人民保險集團（01339） 新華保險（01336） 中國平安（02318） 中國太保（02601） 中國人壽（02628） 港股

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