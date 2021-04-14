【券商點睇】國內保險市場首季維持弱復甦　國壽NBV增速包尾

傳統板塊中，內險股表現勁落後，以周二（13日）計，中國人壽（02628）由年初至今下跌7.8%，完全跟不少的周期股背道而馳，何解？

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去年5家上市的內險業績未有明顯起色，剔除稅收政策影響後，國壽純利倒退5.4%，中國平安（02318）、中國太保（02601）、新華保險（01336）和中國人保（01339）上升3%至13.4%。

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開源證券指，各大險企處於轉型期，均希望打造高質量的代理人渠道。後續的渠道升級、增員效果仍須一定的觀察。

受今年策略和不同基數的因素，各險企首季的新業務價值（NBV）增速不一。當中以中國平安增速最快，國壽包尾。開源證券估計，平保首季NBV增速為15%，國壽則倒退4%，而中國太保、新華保險分別為3%和11%。

至於全年增速，同樣平保最快為15%，太保和新華保險為10%，國壽倒退2%。該行認為，全年看，10年國債收益率有所回升，險企今年再投資利率擴張趨勢較為穩定，利於保險投資端利差擴張和估值修復，推薦平保、太保和新華保險。

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記者：林衛