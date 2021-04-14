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【美團股價】大手股票轉倉做法常見？ 美團指上兩次均未有大股東沽貨

股樓投資 08:38 2021/04/14

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昨日CCASS顯示有投資者約3億股美團 （03690） （對應5.12%股權）轉倉至高盛，或反映有美團主要股東欲沽貨離場，帶動美團昨日（13日）股價跌近7%。根據聯交所資料，美團持股5%以上的主要股東有創辦人王興、騰訊控股 （00700） 及紅杉資本。

 

美團回應指市場猜測並不屬實，解釋指CCASS變動是股東轉移股權及更換托管行的常見操作，該情況在其他股票均時有發生，上兩次美團CCASS出現相似股數的變動時，其後並沒有發生任何相關股份交易。

 

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 轉倉 美團－W（03690） 騰訊控股（00700）

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