【大行點睇】人行今年政策料偏穩健 國泰君安最睇好邊隻內銀股？

國泰君安發表報告分析人行最新公布的貨幣數據，今年3月M2按年增長9.4%遜市場預期，按月錄得跌0.7個百分點，而M1按年增速按月跌0.3個百分點至7.1%，M2與M1的差距按月收窄0.4個百分點，反映人行整體的貨幣政策以穩健為主。

國泰君安預期今年全年M2按年增速與名義國內生產總值基本接近，不過在美國聯儲局維持零利率、全球經濟仍受新冠疫情影響，人行今年政策將更靈活，同時中國流動性狀況相對寬鬆。

該行認為內地銀行業盈利增速將反彈，同時資產質量可控，其中內銀股首選招商銀行 （03968） ，並給予「買入」評級，目標價為82.89元。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機