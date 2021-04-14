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【大行點睇】人行今年政策料偏穩健 國泰君安最睇好邊隻內銀股？

股樓投資 08:00 2021/04/14

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國泰君安發表報告分析人行最新公布的貨幣數據，今年3月M2按年增長9.4%遜市場預期，按月錄得跌0.7個百分點，而M1按年增速按月跌0.3個百分點至7.1%，M2與M1的差距按月收窄0.4個百分點，反映人行整體的貨幣政策以穩健為主。

 

國泰君安預期今年全年M2按年增速與名義國內生產總值基本接近，不過在美國聯儲局維持零利率、全球經濟仍受新冠疫情影響，人行今年政策將更靈活，同時中國流動性狀況相對寬鬆。

 

該行認為內地銀行業盈利增速將反彈，同時資產質量可控，其中內銀股首選招商銀行 （03968） ，並給予「買入」評級，目標價為82.89元。

 

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

港股 經濟 貨幣政策 招商銀行（03968） 中國人民銀行 GDP M2 M1 美國 中國

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