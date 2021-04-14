【開市9點半】美團澄清股東拋售猜測不屬實　ADR高港3.5%　市監局要求科網平台一個月內徹底整改　攜程IPO暫有1.9%水位

（1）美團（03690）昨日插逾7%，澄清股東拋售不屬實後，今日股價會反彈多少？美團ADR折算收報285.62港元，較港收市價高3.5%，收復昨日一半跌幅，不過，要留意市監局昨日命令34間中國互聯網平台企業，要在一個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並要嚴肅整治強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、燒錢搶佔「社區團購」市場等的違法行為，科技股短線料仍然受壓，而美團外賣和社區團購未來的擴張亦可能會受到影響。

即睇開市9點半：

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【美團股價】美團全日逾122億插逾7% CCASS逾800億元大手轉倉 美團：股東拋售猜測不屬實

【美團股價】市監局：互聯網平台濫用支配地位、燒錢搶佔社區團購市場等必須嚴肅整治

（2）小米連續第七日回購，已累計斥資約30億元，另外紅米首款遊戲手機將於月底亮相。

【小米回購】小米連續第7日回購 涉資3.98億元

【小米股價】紅米首款遊戲手機月底亮相 Redmi K40成《使命召喚手遊》指定用機

（3）阿里巴巴（09988）旗下UC瀏覽器遭內地下架。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴旗下UC瀏覽器遭市監局罰款209萬元 涉虛假醫藥廣告問題

（4）Payme都無份發放5000蚊消費券，「死因」是甚麼？

【電子消費券】許正宇：主要考慮儲值工具廣泛性 PayMe用戶超過230萬反冇份？

（5）新股有咩焦點？內地網約車出行平台嘀嗒出行（Dida）向港交所提交了上市申請。

【新股IPO】嘀嗒出行重新遞交上市申請 蔚來資本京東攜程為股東（第二版）

（6）攜程最終發售價為每股268元，以最新美股收市價計，有1.9%水位。

【新股IPO】攜程9961定價268元有1.9%水位 傳公開發售超購16倍（第三版）

（7）Coinbase今晚正式登陸美股，Bitcoin升穿63000美元「贈興」。

【Bitcoin】Coinbase上市前夕 比特幣升穿63,000美元、以太幣穿2200美元

（8）美國3月份CPI按月升0.6%，為2012年以來最大升幅，較市場預期高。

【美國經濟】美國3月份消費物價指數按月升0.6% 升幅較預期高

（9）Bill Hwang家族基金Archegos斬倉餘波，投資銀行的重要收入來源未來會受到打擊？

【Archegos斬倉】據報野村、瑞信收緊對沖基金客戶融資

美股及港股ADR收市情況：

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港股9點半開市，在迫車返工途中，本網列舉9點開市前要注意的消息，帶出半點投資思考空間，編製「9點半開市」專欄，今天開市繼續送上。

記者：區嘉俊