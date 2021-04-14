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【逆市營商】中國投資者瞄準日本旅館酒店商機　2月份收購諮詢量按年增1.4倍

商業 11:38 2021/04/14

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日本旅館和酒店因疫情陷入困境，然而，不少中國投資者有興趣收購。日本媒體報道指，今年2月中國人諮詢收購的項目是去年同期的2倍多。

【中小企】中小企3月營商氣氛仍審慎　惟飲食業細分指數顯著上升

《日經新聞網》引述日本酒店旅館經營研究所指出，從去年5月起收購始諮詢量逐漸增加。在今年2月，中國人諮詢收購的項目達到240個，是去年同期的2.4倍，大阪市的代理中介也在增加。在該月，來自香港的投資者諮詢量為也有110宗，達到上年同月的5倍以上。

報道指，雖然現階段海外客戶不能到日本實地考察，故實際完成的交易不多，但大家對日本疫後的旅客入境需求充滿期待。 酒店旅館經營研究所的所長辻右資認為，一旦日本的入境限制解除，成交就會增加，並指出，以往中國投資者主要只是投資日式旅館，但現在對四星級酒店的投資也存在需求。

另一方面，大型房地産服務企業Jones Lang LaSalle表示，去年投資者對日本酒店的投資額減少62％，降至2170億日圓，故對於當地陷入經營困境的酒店和旅館來説，中國投資者收購價格高於日本企業，確實具一定吸引力。

【消費優惠】新都城中心推出睇戲食飯雙重獎賞　購物送餐飲、電影禮券

責任編輯：蘇穎琪

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