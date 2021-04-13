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【電子消費券】推動電子支付　中小企參與最關鍵

科技 21:26 2021/04/13

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消費券推動電子支付 eftPay：中小企上客數勢大增

政府預計於暑假發放電子消費券，坊間對新措施推動香港電子支付的發展有憧憬。電子支付服務供應商易付達（亞洲）（eftPay）主席及行政總裁勞俊傑表示，自有關消息公布以來，已收到不少中小企查詢。他預期，電子消費券可望將香港電子支付推前一大步，業務上該企預料可在未來數月增加數千位中小企客戶。

勞俊傑指出，由消費券以至推動電子支付，中小企的支持參與是成功最大關鍵。他續指，過往中小企對於採用電子支付有不少猶豫考慮，特別是收費層面，「中小企不希望負擔額外的支出」。但他強調，市面平台對商戶收費已由交易額的2%至3%降至2%以下，加上電子平台亦有提供不少優惠方案，以及它具吸引客源消費的效益，希望他們趁機盡快了解電子支付的技術。

易付達料數月內 增數千客戶

坊間有討論指，長者要學習使用電子錢包並不容易，擔心會削弱政策刺激消費的作用，但勞認為，從使用者的角度看，長者亦會因優惠而願意學習使用各種電子工具，現在市面電子會員系統應用亦愈見普及，對長遠電子支付在香港各年齡層普及頗有信心。「老人家亦毋須太憂慮電子支付工具的風險，向子女學習使用亦不困難。」

疫情下市民對現金的衞生憂慮，加上消費券的刺激，預料將會推動不少中小企投入電子支付，並為研發聚合支付方案的eftPay帶來頗大商機。勞俊傑透露，過往兩日已接獲近100個商戶對其電子支付方案的查詢，「平常情況下，大約僅10個。」他預計，未來數月會有數千個新增客戶，較之前一個季度約為一千多個明顯大增。他亦提醒，如商戶要「趕上」消費券，需預留準備時間，「最簡單只採用一、兩個支付方式的裝置，簽約至安裝完成約需1個星期，如要接駁更多平台就要更多時間。」他亦透露，該企已開始為此準備軟硬件，以免客潮湧至時會措手不及。

他強調，香港的電子支付一直在成長，與其他地區相比亦不算走得慢。全球領先的瑞典等地，雖然早年已開拓手機交易，發展無現金城市，現見香港已正走向這方向，普及是時間問題而非技術問題：「正如香港20多年前已有電子錢包工具，配合手機裝置與網絡，以前做不到的事情慢慢會做到。」

但他強調，新支付技術發展始終合規是大前提，例如近年熱話的數字貨幣、虛擬加密貨幣等技術，預料要接駁至現有支付平台並不困難，但在香港新技術要靠支付機構的支持才可落地，「如果Bitcoin的交易獲認可，我們亦可以增值服務的形式，為商戶提供相關服務。」

記者：周俊霖

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