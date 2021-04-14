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【高價成交】曾邀周潤發拍攝電視廣告新盤 傲玟特色戶錄得過億元成交 呎價高達5萬  創項目新高

股樓投資 08:30 2021/04/14

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樓市交投持續暢旺，新盤屢錄高價成交，豪宅級新盤交投也十分活躍，九龍傳統豪宅區新盤錄逾億元大額成交個案。高銀集團旗下何文田傲玟，透過招標形式以逾1.2億元沽出一個複式單位，成交呎價高達5萬元，創項目開售以來新高紀錄。

【樓市現象】九龍人原想進駐奧運站南昌站 睇樓後發現樓價太貴 轉投購入青衣站盈翠半島劈價盤，詳見【下一頁

高銀集團指，旗下於香港首個豪宅項目何文田傲玟，以招標方式售出第1座28及29樓C室，為項目首宗特色戶成交，實用面積2,422平方呎，附設天台817平方呎，以及平台21平方呎，售價1.211億元，實用面積呎價逹50,000元。

【股市熱話】全職炒股 10萬本金輸剩2萬　網民：搵工比較實際，詳見【下一頁

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該盤於上月也日前連沽3伙，為2個中層以及1個低層A室，面積均為1403方呎。據成交記錄冊表示，中層A室成交價分別為4364.7萬元和4366.1萬元，呎價31,110元和31,120元，而低層單位成交價3,930.9萬，呎價約28,018元。

座落何文田常盛街17號的傲玟，發展商於2019年請來影帝周潤發為樓盤拍攝宣傳廣告及擔任微電影主角，當時曾成市場一時佳話。

【樓市現象】難得遇上「5字頭」3房 單位要預留大筆裝修費 分支家庭客即時還價入市，詳見【下一頁

傲玟的單位總數401伙，均為大單位，實用面積由848至6,660呎，大部分為全套房設計，戶型由1房連儲物室至8房5套連儲物室及廁，主打3房。住客會所設有全港豪宅罕見的室內泥地網球場作招徠，也有室外游泳池及日光浴庭、室內恆溫泳池、宴會廳、健身室、音樂室、多用途娛樂室、兒童天地及多功能運動場等。

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記者：陳詠妍

 

招標 廣告 周潤發 豪宅 發展商 何文田 高銀 傲玟

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