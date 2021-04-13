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【職場奇聞】與同一人離婚3次結婚4次 申請32日婚假 僱主拒絕反被罰款3千

理財智慧 21:23 2021/04/13

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為了假期，你可以去婚假到多盡？近日有台灣律師在在Facebook分享一宗案例，指一名銀行職員在短短37天內，與同一位對象，前前後後結婚4次、離婚3次，並向公司申請了共4次的婚假，合共32婚假，不過銀行只給該職員一次的婚假，只有8天。該職員憤而向當地勞動局投訴，經調查後以違反《勞動基準法》，向涉事銀行罰款約2萬元台幣。 (約5,458港元)，並公布銀行名稱及負責人姓名。

按圖了解更多，樓主經歷：

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【筍工推介】旅遊業從業員福利 疫苗接種中心登記員 日薪1300元 5年旅遊業工作經驗即可申請      【下一頁

帖文一出不少網民認為事主只是想要假期、不想工作，「真的開眼界了。」、「這樣請婚假也太誇張」、「只能說他找到漏洞了！不過婚假是有法律保障的吧？」、「這種請假方式如果是合法的，那以後也不太需要特別休假了，反正婚嫁就請不完了，搞不好喪假也可以照辦煮碗。」、「好方法呀！在公司不停的離婚、結婚就不用工作也可以領薪水了。」、「這麼做到退休啊！超爽的。」

 

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責任編輯：陳頌潔

離婚 婚假 結婚 台灣

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