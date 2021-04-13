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【新股IPO】Telegram計劃2年內上市 正考慮落戶香港或美國

股樓投資 20:30 2021/04/13

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引述外電報道指，社交通訊軟件Telegram有意於未來2年內上市，現時已展開籌備工作；據悉Telegram目前正在選定上市地區和股票交易所，而Telegram正在考慮在美國或香港上市，而市場預計Telegram上市估值可達到300億至500億美元（約2332.8億至3888億港元）。

攜程9961截飛傳超額認購16倍　每股268元定價，見【下一頁】

Telegram在2013年成立，今年每月平均活躍用戶超越5億人，目前有逾4成用戶位於亞洲地區。分析指，Telegram會考慮於香港上市的其中一個原因，是Telegram在2018年發行虛擬代幣「Grams」後，去年被美國證監會SEC裁定違反聯邦證券法，要求Telegram向Grams投資者發還逾12億美元，並支付1850萬美元罰款。

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記者：張以正

 

Telegram IPO 港股

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