世邦魏理仕：投資物業租售價「跌到好殘」　多數投資者仍觀望為主　料資本市場要3至4年重返高位

經濟未見起色，商業物業租金持續受壓。世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷坦言，各類投資物業價格大跌，坦言「已經跌到好殘」，接近見底。被問及資金何解仍未大舉入市，他說部分本地投資者及基金已偷步入市，但普遍投資者仍較審慎，目前都是觀望為主，預計市況明顯改善後，才大舉入市。

他續說，目前零售舖位及酒店最值博，預計通關後，價格便會隨即反彈，其中最看好酒店市場，料「回本」時間比一般商舖及商廈快。不過，他認為，資本市場交易總額若要回復昔日光景，仍需三至四年時間，而且視乎物業價格能否回升。

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寫字樓市場方面，雖然市況有起色，但料今年租金仍要下跌。世邦魏理仕香港顧問及交易服務辦公樓部執行董事兼主管馮慧詩說，整體甲級寫字樓市場於今年第一季錄得28.9萬平方呎負吸納量，是連續第六季出現負數。她續說，甲級寫字樓空置率問題仍然未變，由去年第四季的9.9%，升至今年首季的10.3%，料租金會因此持續受壓，預計全年跌5％至10％。

商舖方面，今年首兩月的零售業總銷貨額，按年增2.7％，結束連續8個季度錄得負增長的情況。世邦魏理仕香港顧問及交易服務商舖資深董事溫運強認為，數字回升皆因去年基數較低，而首季核心區街舖空置率，亦按季升2.1個百分點至17.8%。不過，他坦言，原預計農曆新年後會有一連串的商舖結業，但最終沒有出現，相信商舖租金已見底，最壞情況亦已過去，料租金將隨市況轉好而改善，年底或可錄最多3%增幅。

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