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【買樓投資】30年前買太古城　Strong Hold至今賺幾多倍？

股樓投資 20:34 2021/04/13

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買樓投資須具備長遠目光，一線屋苑升值最好賺，市區樓中，太古城升幅絕對不可小覷。美聯物業范浩銘表示，本月迄今太古城暫錄得約11宗買賣成交，最近錄得一宗1,150萬元成交，1990年貨轉手升值近10倍。

【延伸閱讀】【第二季新盤】The Henley第1期快將登場　設「嵌入式露台」　建築設計有咩特別？【下一頁

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范浩銘稱，剛成交的太古城鳳山閣中層H室單位，實用面積約530呎，兩房間格，原業主開價約1,160萬元，輕微議價後，以1,150萬元成交，實用呎價約為21,698元，買家為同區用家。

原業主早於1990年10月以約109.5萬元購入上述物業，持貨約31年，帳面獲利約1,040.5萬元，物業大幅升值約950%。

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撰文 : 謝昕蕎

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