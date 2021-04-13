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【職場熱話】文員月薪14K搵到新工想辭職 聲稱老闆可加人工至29K 網民：樓主是否計錯數?

理財智慧 20:35 2021/04/13

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正所謂：「所謂人望高處」跳槽去找理想的工作條件，是人之常情的。近日有網民在討論區開帖，指自己現職文員，本身月薪14,000元，但由於工作內容很沉悶，所以辭職「走人」，但老闆以「加人工」為利誘，人工加至29,000元，希望樓主留下來。然而，樓主認為另一份工作既具挑戰性，人工為15,000元，較現時工資多1,000元，但工作量是目前的數倍，故問網民意見如何。

按圖了解更多，樓主經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

【股市熱話】打兩年工儲10萬元 想辭職全職炒股　網民：祝君好運     【見下頁

此帖文一出引來不少網民回應，不約而同認為樓主誤解老闆的意思，相信老闆只是有意將樓主的人工「加至」15,000元，而不是將其人工再加15,000元至290000元，網友指：「沒有甚麼東西做，可以加成倍人工?」、「想樓主工作至夜晚」、「請問是什麽行業的文員？」、「給二萬九元放你在辦公室門口，當招財貓一樣吸引客人....」、「辭職不做， 不過介紹我去做， 人工$25,000 便可以了。」

 

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責任編輯：陳頌潔

笑話 全職 跳槽 辭職

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