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【第2季部署】中信證券指新經濟股估值漸合理 建議重點關注低估值傳統板塊龍頭 最新組合覆蓋20隻中資股

股樓投資 20:42 2021/04/13

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中信證券(06030)在新一份報告內指出，雖然市場剛經歷一幅度不小的調整，然而該行未看到資金流出內地等新興市場，相信投資者對美元周期逆轉引致資金流出的情形已過度焦慮。中信證券相信，本季投資者將迎接一個較上季有利的外部環境，建議把焦點放在估值回抵合理區間的新經濟股份，並同時關注經濟復甦下，盈利逐步修復的同時估值又偏低的傳統股龍頭。該行又公布最新的「海外全中國」組合，覆蓋20隻本港上市的中資股。 

最新海外中資股組合20大股份一覽：

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【阿里巴巴9988】落實罰款後兩日累彈近一成 阿里獲看好掃除不明朗因素 一文看盡大行最新看法和目標價  詳情請看【下一頁

中信證券認為，估值合理的新經濟股如醫藥、消費和科網股，目前具備建倉價值，消費電子、半導體和物管股亦值得看好。

[第2季部署] 光大證券續看好港股今年表現 建議重點關注3大類股份 本月重點薦買11隻港股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中信證券（滬：600030） 港股

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