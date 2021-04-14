【強生疫苗】美國建議暫停接種 南非第一國停打（第二版）

美國兩大監管機構建議暫停接種強生新冠疫苗，主因當地至今接獲6宗接種強生疫苗後，出現罕見而嚴重的血栓個案，當局正展開調查。6位接種者全為女性，年齡介乎18至48歲，打針後數日出現一種伴隨血小板减少的罕見血栓形成，存在潛在危險。南非宣布，停止接種強生疫苗，為全球首國。歐盟亦暫緩開始接種，等待美國衛生部門下一步建議。強生表明，目前未發現疫苗與血栓有直接關係。

（第二版加入南非停打，歐盟暫緩接種，世衛及強生回應）

美國疾控中心（CDC）及美國食品及藥物管理中心（FDA）當地周二早上發出聯合聲明，建議暫停接種強生（Johnson & Johnson）疫苗，而局方周三將召開會議，進一步探討相關血栓個案。

美國CDC宣布建議後，強生便主動暫停向歐盟供應疫苗。歐盟在美國建議接種前一日，才陸續接收強生疫苗，更暫時未在開始接種。歐洲專家會等待美國衛生部門下一階段建議，再決定是否開始接種強生疫苗。

南非成為第一個國家宣布，停止接種強生疫苗，即使未有出現血栓案例。自2月中開始，南非已有近30萬名醫療人員已接種強生疫苗。

世界衛生組織表示，現正觀察情況，等待美國及歐盟的監管機構提交報告。

強生藥廠發表聲明，表示已向衛生部門上報所有不良反應案例，強調目前未發現血栓與疫苗有直接關係。強生2月獲美國批准緊急使用，為現時全球獲准使用的新冠疫苗中，唯一只須接種一劑的疫苗。

目前美國已接種逾680萬劑強生疫苗，早前已有多人接種強生疫苗後立即出現副作用。

責任編輯：嚴智勇