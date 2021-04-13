【日本核廢水】食安、環境等爭議點逐一拆解

日本政府周二（13日）決定，兩年後開始將福島核災的核廢水倒入大海，紓緩核廢水的存放量。今次決定惹來各界批評，當中讓人質疑的是對環境的影響、人類攝取後產生的影響及排放手法等。

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如何過濾核廢水？

一款名為Alps的過濾及抽水系統會每日抽取數以噸計核廢水，然後過濾大部分的放射性成分，確保水分包含的放射性物質含量，能夠符合國際飲用水標準。然而，系統仍然無法去除所有雜質，包括放射性物質「氚」（tri），但專家指只有攝取大量氚才會對人體造成危險。

排放方式？

日本政府計劃把核廢水排放至大海，表明計劃得到國際原子量機構的支持。排放核廢水最快會在兩年後開始，然後再用數十年時間完成整個排放過程。日本政府表示，會在國際原子能機構監察下，嚴格把關核廢水稀釋程序，確保比日本本土標準及世界衛生組織的飲用水標準更高。國際原子能機構總幹事格羅西（Rafael Grossi）指出，排放核廢水進大海並非新事。

造成環境污染？

環保團體綠色和平指放射性物質，如碳-14仍然殘存核廢水中，容易污染食物鏈。而長年積存過量的放射性物質將會損害DNA，希望日本可以繼續存放，直至研發更佳過濾技術。而日本外長回應聯合國報告時提出，即使每年排放核廢水，只會令日本增加不超過1000分之一的輻射危險。

對福島漁業的影響？

福島漁業希望不要排放核廢水，以破壞多年來努力重新建立的商譽。漁業代表指交易伙伴已經警告，一旦核廢水開始排放，將停止進口來自福島的海產，不少顧客亦表明不會購買。日本對食物在放射性反應的要求是，每公斤不可超過100貝克（becquerels，衡量放射性活躍度國際單位），比歐洲及美國標準更高。而福島出產的食物要求更高，每公斤不可超過50貝克。

專家的觀點

日本大分大學（Oita University）輻射風險評估專家甲斐倫明（Michiaki Kai）表示，控制稀釋及排放量至關重要，但他指科學家間有共識，認為妥善稀釋的核廢水對健康的影響微乎其微，但始終不會是不影響。

英國倫敦帝國學院放射學專家湯馬斯（Geraldine Thomas）表示，氚對健康不構成威脅，而且有太平洋幫忙稀釋，更加不用擔心，更指碳-14亦不會對人體形成健康風險。至於福島海鮮，湯馬斯稱會毫不考慮地進食。

責任編輯：吳漢培