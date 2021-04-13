【美股分析】美股創新高後現疫態 大摩: 投資者關注重啟經濟風險

摩根士丹利分析師Michael Wilson表示，由於市場看好經濟重啟，小型股及周期股在過去一段時間表現突出，但在近日美股在創下新高同時，但小型股和周期股表現分歧，或反映投資者意識到重啟經濟的實際風險。

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事實上，年初表現強勢的羅素2000指數近日有放緩趨勢，自3月中旬創下新高後，至今共回吐逾 5%。大摩上月便已下調小型股的投資評級，該行指羅素 2000 指數的市盈率高達 32.5 倍，反映估值過於昂貴，容易受利率上升波動，加上商品價值上漲亦會令企業成本上漲，影響公司業績。

同時，該行又將非必需消費品類股的評級下調為「減持」，又提升必需消費品評級至「中立」，原因是美國經濟已踏入復甦周期的中期，後者可以降低投資組合風險的工具。該行又指，不論由原材料、物流乃至勞力力也出現供應緊張情況，相信首季季績在未來幾周陸續出爐，屆時將出現更多壞消息。

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