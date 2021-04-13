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遙距醫療服務平台DrGo　新增量度及記錄血壓讀數服務

理財智慧 19:38 2021/04/13

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在香港大約每３名成年人中便有一人患有高血壓，是本港最普遍的慢性疾病之一，亦是心血管病的一個主要風險因素。在被診斷患有高血壓的人士中，有70%人獲處方降血壓藥，但當中只有約40%患者的高血壓受到控制。

香港電訊（06823）、富衛保險及港怡醫院宣布聯合推出一項嶄新的高血壓管理服務，結合面對面及網上諮詢，透過香港電訊的遙距醫療服務平台DrGo為用戶全面管理高血壓，並屬香港首創。當中範疇涵蓋醫療及營養諮詢，每日血壓遙距監測及藥物送遞等全方位服務。富衛的合資格客戶可免費使用此服務。

服務結合由港怡醫院所提供的面對面及網上諮詢，以便準確及全面地監察用戶的健康狀況及治療的進程。透過香港電訊獨家研發的一站式遙距醫療服務平台DrGo，輔以可連接DrGo應用程式的智能血壓計，使用者可每天量度及記錄血壓讀數，讓港怡醫院的醫生可遙距監測使用者的血壓，適時地按需要調校藥物，令用戶獲得更適切的治療。

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責任編輯：黎淑雯
 

財務自由 高血壓 富衛保險 香港 香港大學 港怡醫院 電訊 降血壓藥 治療

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