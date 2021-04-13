【電動車市場】華為投放10億美元研發電動車技術　盼加快與Tesla、小米競爭

▲ 華為計劃投放10億美元（約78億港元），與不同車廠合作，用作研發自動駕駛及電動車技術。

華為日前舉行全球分析師大會，宣布不會參與生產自家品牌電動車，但該企表示有意進軍電動車市場，並計劃與國內車廠推出子品牌汽車產品。外媒報道指出，華為計劃投資10億美元（約78億港元），用作研發自動駕駛及電動車技術，希望藉此加快與Tesla和小米競爭。

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據《彭博社》報道指出，華為副董事長徐直軍近日與分析師會面時表示，華為的自動駕駛技術在某些領域已超越Tesla，例如讓汽車在沒有人為干預情況下可行駛超過1000公里。此外，華為表示，在今年內投放10億美元進入電動車行業，目前該企正與北汽新能源、長安汽車和廣洲汽車等汽車廠商合作，以華為作為子品牌生產電動車。

徐直軍透露，公司向來視智能汽車業務為重點投資領域之一。公司經過多年討論後，決定不會生產及製造自家品牌汽車，日後華為將作為汽車供應商的角色，與不同車廠合作，並提供智能汽車解決方案。

責任編輯：李寶如