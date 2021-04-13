  • 26°C
香港時間 : 2021413日 (二) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【上車盤】睇樓客太多了！業主心雄反價　唔憂單位無客買　荃灣中心兩房近500萬高價沽

股樓投資 19:17 2021/04/13

分享：

樓市旺，上車盤價格持續回升，市場亦慢慢由賣方主導，不少業主都乘機反價。美聯鍾家豪說，荃灣中心16座高層C室，實用面積329平方呎，兩房間隔，原業主於去年8月放盤，當初叫價490萬元，及至近期，見樓市旺，加上盤源緊絀，睇樓客及問盤者愈來愈多，故趁機反價3萬元，終以493萬元沽出單位，實用呎價約14,985元，是同類單位近年高價。

【第二季新盤】屯門御海灣II上載樓書　最快周內開價　新地︰「享矜罕優勢」【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

荃灣中心向來是荃灣區有名的上車屋苑，雖然位處荃景圍，遠離荃灣市中心，但屋苑有專線小巴及巴士來往港鐵站。此外，屋苑商場商鋪林立，生活配套一應俱全。以上述單位計，成交價493萬元，理論上最高可申請九成按揭，首期要49.萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供17,532元，壓力測試下的最低每月入息要求則約41,988元。

資料顯示，原業主於2014年以338萬元購入上址，持貨逾6年，現轉手帳面賺155萬元，物業期內升值約46%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 黃卓賢

相關文章

路勁地產在港頭炮項目　山水盈現樓洋房登場　2,155平方呎大宅有相睇！
2021/04/12
路勁地產在港頭炮項目　山水盈現樓洋房登場　2,155平方呎大宅有相睇！
【串燒成交】靠樓換樓致富　近逾千萬換三房單位　破頂價購卓爾居
2021/04/12
【串燒成交】靠樓換樓致富　近逾千萬換三房單位　破頂價購卓爾居
【第二季新盤】屯門御海灣II上載樓書　最快周內開價　新地︰「享矜罕優勢」
今日
【第二季新盤】屯門御海灣II上載樓書　最快周內開價　新地︰「享矜罕優勢」
【有相睇】新婚夫婦打造安樂窩　首期75.8萬購清水灣半島　代理：鍾情屋苑私隱度高
今日
【有相睇】新婚夫婦打造安樂窩　首期75.8萬購清水灣半島　代理：鍾情屋苑私隱度高
私人屋苑 上車盤 荃灣區 荃灣中心
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【$5000消費券】如何破解$1000八達通儲值額? 一文看清兩大方法
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【筍工推介】食環署聘助理小販管理主任 中學文憑考試三科達2級即可申請 月薪21,340元
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
【樓市熱話】兩公婆月入16萬 欲以7旬父母公屋抽居屋自住 再租1.2萬私樓給兩老　網民：不孝子
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
投資市場前景漸趨樂觀　多元資產配置拓機遇
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【第2季部署】4月再戰3萬點 值得吼位買入的4大智勝股
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事
【樓市熱話】35歲月入2萬同事 豪言「10年內樓價一定跌」 網民：人有「夢想」是一件好事