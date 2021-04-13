【上車盤】睇樓客太多了！業主心雄反價　唔憂單位無客買　荃灣中心兩房近500萬高價沽

樓市旺，上車盤價格持續回升，市場亦慢慢由賣方主導，不少業主都乘機反價。美聯鍾家豪說，荃灣中心16座高層C室，實用面積329平方呎，兩房間隔，原業主於去年8月放盤，當初叫價490萬元，及至近期，見樓市旺，加上盤源緊絀，睇樓客及問盤者愈來愈多，故趁機反價3萬元，終以493萬元沽出單位，實用呎價約14,985元，是同類單位近年高價。

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荃灣中心向來是荃灣區有名的上車屋苑，雖然位處荃景圍，遠離荃灣市中心，但屋苑有專線小巴及巴士來往港鐵站。此外，屋苑商場商鋪林立，生活配套一應俱全。以上述單位計，成交價493萬元，理論上最高可申請九成按揭，首期要49.萬元，若分30年還，利率2.5厘計，月供17,532元，壓力測試下的最低每月入息要求則約41,988元。

資料顯示，原業主於2014年以338萬元購入上址，持貨逾6年，現轉手帳面賺155萬元，物業期內升值約46%。

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