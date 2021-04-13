【第二季新盤】The Henley第1期快將登場　設「嵌入式露台」　建築設計有咩特別？

第二季新盤爭相登場，恒地營業(一)部總經理林達民指集團旗下啟德住宅項目「THE HENLEY」第1期最快於下周上載樓書，本月內開價，料最快5月初開售。他指出，THE HENLEY第1期即將加入市場，第2期亦已獲批預售樓花同意書，將積極部署推售，或會因應第1及第2期的協同效應而同時推出。至於項目第3期仍待批預售，有望於下半年推售。

THE HENLEY分三期發展，設七座住宅大樓，共提供1,184伙。項目第1期佔479伙，單位實用面積由最細186平方呎至最大1,350平方呎，戶型由開放式至三房半（連套房），另設限量特色單位。項目第1期二房半或以上之大單位合共提供163伙，佔單位總數34%。部分單位前臨啟德體育園，同時享維多利亞港海景。

THE HENLEY資料及特色︰

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林達民續指，THE HENLEY為集團旗下成本最為昂貴的樓盤之一，期望將之打造地標式住宅項目。大廈在外觀設計上極花心思，除採用流線型外形呼應啟德體育園外，還採用「嵌入式露台」設計，即露台面積向單位內延伸，可增加住戶使用露台時的私隱度。劉榮廣伍振民建築師有限公司執行董事陳耀揚亦表示，項目採用三層中空玻璃幕牆設計，可引入自然光及增強隔音效果，令大廈兼備美觀與功能性。

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