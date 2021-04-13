黑山問中國借錢起公路無錢還 歐盟拒幫手還債

▲ 黑山向中國借貸10億歐元興建高速公路但無力還債，歐盟表明不會出錢還款，但願協助黑山完成興建公路。

中國政府近年力倡「一帶一路」計劃，希望推動「一帶一路」沿線國家加強基礎設施建設規劃。黑山向中國借貸10億歐元（約92.5億港元）興建高速公路，但因無力還債向歐盟求助。歐盟表明不會協助黑山還債給中國，但願意協助黑山完成興建公路項目。

澳洲總理稱「無好處」 擬取消與中國一帶一路協議 【下一頁】

【中澳貿易戰】中國對澳洲投資跌6成 轉至一帶一路國家能 【下一頁】

黑山共和國（Montenegro）2014年向中國借10億歐元，用於興建當地連接亞得里亞海（Adriatic Sea）沿岸巴爾港（port of Bar）至鄰國塞爾維亞的高速公路首階段工程。這條高速公路全長約165公里，中方承包的首階段工程負責興建其中41公里的公路，位於黑山首都波德里查（Podgorica）北部。

黑山人口僅得62.2萬，去年負債金額更達到43.3億歐元（約400億港元），佔其國内生産總值（GDP）103%。黑山的主要收入來源來自旅遊業，但新冠肺炎疫情嚴重削弱黑山還款能力。

黑山向中國借的10億歐元貸款，佔黑山全國約四分之一的債務。黑山將土地用於抵押貸款，如無力還款的話，中方有權取用黑山抵押的土地。黑山副總理阿巴佐維奇（DritanAbazović）上月曾表示，黑山作為潛在歐盟成員國，歐盟應協助黑山對這筆貸款進行再融資，以免黑山過分依賴中國。

歐盟執委會發言人表示，每個國家都可自由作出投資決定，但歐盟不會協助償還來自第三方的貸款。發言人表示黑山需自行償還貸款，但歐盟願意通過90億歐元西巴爾幹地區經濟投資計劃，資助黑山完成興建公路。

責任編輯：鄭錦玲