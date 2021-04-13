【職場熱話】老闆認為出14K請倉務員很慷慨 「排山倒海」式的工作量給新人 網民：做保安人工也一樣

不少公司老闆講求成本效益，往往希望員工為公司出盡全力。近日有網民在討論區開帖，指英國公司老闆以一萬四請倉務員「以為」很大方，但試用期是六個月，期間不斷要求新同事做工。借短短數天時間學懂系統，學識執料出貨，以安排「排山倒海」式的工作量給同事。有數位新同事做了一日半至數星期後辭職不做了，故上網集思廣益問網民看法。

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【小心中伏】網民盤點10大「伏工」特徵 招聘網長期請人？日日食散水餅？ 【下一頁】

此帖文一出引來不少網民回應，他們認為樓主老闆雖很刻薄，不過做法正常的。「現在的工種是出少少人工、多多要求，一個人做以前數名同事的工作。若果請不到人，就迫其他同事完成另一份工作。」、「刻薄員工，闊綽自己，越刻薄得多，老闆就賺得越多」、「周圍都是這樣，少少錢做死人。」、「很多老闆都是這樣」

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責任編輯：陳頌潔