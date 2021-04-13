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【每日焦點】Intel計劃半年內調配產能製造汽車芯片　Apple研發新款結合HomePod智能裝置

科技 20:00 2021/04/13

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自去年底開始，全球陷入芯片短缺情況，影響汽車、製造及電子等行業的生產進程。最近，美國白宮邀請福特（Ford）、通用汽車（General Motors）、英特爾（Intel）、台積電等製造商，召開討論會議並商討對策。當中Intel承諾，計劃在6至9個月內，調配部分產能製造汽車芯片，目前正與車用芯片設計廠進行洽淡，希望盡快解決缺貨問題，讓美國汽車工廠的生產線回復正常。

【芯片短缺】 英特爾承諾調配產能製造車用芯片　盼解決芯片不足問題

近年市民對智能家居產品的需求逐漸增加。蘋果（Apple）正在研發兩款智能裝置，其中一款裝置將結合Apple TV與HomePod功能，產品將會內置一個相機鏡頭，方便用戶在家中觀看影片及打機，另外也可進行視像通話，類似於Facebook 的Portal TV裝置。另外一款是整合iPad與HomePod的智能屏幕產品。

【Apple動向】Apple研發新款智能裝置　結合HomePod及Apple TV提供視像通話功能

【更多科技新聞】

＜＜蘋果受惠於自家M1芯片　2021年首季Mac電腦出貨量增111.5%

＜＜【5G手機】Google證實本年內推Pixel 5a 5G手機　僅在美國及日本上市

責任編輯：李寶如

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