【電子消費券】4電子支付工具助派消費券　小店傾向安裝八達通

▲ 政府日前敲定將經4個電子支付工具，協助發放5,000元電子消費券。零售小店會否因而安裝電子支付工具？（資料圖片）

政府日前敲定將經4個電子支付工具，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，協助發放5,000元電子消費券。零售小店會否因而安裝電子支付工具？

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九龍首飾業文員會理事長劉臣峰表示，有些珠寶小店仍使用傳統EPS、Visa及Mastercard，但相信他們將會安裝電子支付工具來吸客消費。由於民生區內，八達通的使用率比其他3個電子支付工具高，故該些區內的小店傾向安裝八達通。

位於屯門的今日眼鏡老闆何先生指，現時店舖只有EPS、Visa、Mastercard及AE，因應是次電子消費券的推出，應該會安裝八達通，因較多港人使用，但不會安裝所有電子支付工具。「今次純粹應付電子消費券，不會長用，所以不想安裝太多。」

除了Tap&Go外，安記海味店舖已安裝其餘3個電子支付工具。其董事總經理潘權輝指，雖然安裝成本並不高，但或需增加行政成本，如花更人時間及人手處理入帳等，故會先審視市民對使用電子消費劵的意向，再決定是否加安裝Tap&Go。他又提到，過去一直亦有不少客人透過電子支付工具付款，且趨勢愈來愈普及。他相信電子消費劵將有助帶動雜貨產品銷情。

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記者：朱悅瀅、蘇穎琪