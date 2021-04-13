  • 27°C
香港時間 : 2021413日 (二) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】4電子支付工具助派消費券　小店傾向安裝八達通

商業 18:21 2021/04/13

分享：

政府日前敲定將經4個電子支付工具，協助發放5,000元電子消費券。零售小店會否因而安裝電子支付工具？（資料圖片）

政府日前敲定將經4個電子支付工具，包括支付寶香港、八達通、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay HK，協助發放5,000元電子消費券。零售小店會否因而安裝電子支付工具？

【電子消費券】4電子支付工具助派5千元消費券　大小食店安裝意願各異

【食肆換氣量】食肆換氣量有新指引　小店偏好空氣凈化設備　需求大正排期等安裝

九龍首飾業文員會理事長劉臣峰表示，有些珠寶小店仍使用傳統EPS、Visa及Mastercard，但相信他們將會安裝電子支付工具來吸客消費。由於民生區內，八達通的使用率比其他3個電子支付工具高，故該些區內的小店傾向安裝八達通。

位於屯門的今日眼鏡老闆何先生指，現時店舖只有EPS、Visa、Mastercard及AE，因應是次電子消費券的推出，應該會安裝八達通，因較多港人使用，但不會安裝所有電子支付工具。「今次純粹應付電子消費券，不會長用，所以不想安裝太多。」

除了Tap&Go外，安記海味店舖已安裝其餘3個電子支付工具。其董事總經理潘權輝指，雖然安裝成本並不高，但或需增加行政成本，如花更人時間及人手處理入帳等，故會先審視市民對使用電子消費劵的意向，再決定是否加安裝Tap&Go。他又提到，過去一直亦有不少客人透過電子支付工具付款，且趨勢愈來愈普及。他相信電子消費劵將有助帶動雜貨產品銷情。

【限聚令放寬】港府將推「來港易」吸內地客　零售商料能輕微刺激消費市道

記者：朱悅瀅、蘇穎琪

相關文章

【電子消費券】4電子支付工具助派5千元消費券　大小食店安裝意願各異
2021/04/12
【電子消費券】4電子支付工具助派5千元消費券　大小食店安裝意願各異
【食肆換氣量】食肆換氣量有新指引　小店偏好空氣凈化設備　需求大正排期等安裝
2021/04/12
【食肆換氣量】食肆換氣量有新指引　小店偏好空氣凈化設備　需求大正排期等安裝
【限聚令放寬】港府將推「來港易」吸內地客　零售商料能輕微刺激消費市道
2021/04/12
【限聚令放寬】港府將推「來港易」吸內地客　零售商料能輕微刺激消費市道
【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
2021/04/12
【疫市營商】疫情加速數碼化　DHL Express調查：6年後全球B2B電子商貿交易量增至20.9萬億美元
電子支付 電子消費券 零售 八達通 支付寶 微信支付 小店 香港

上一篇文章

【好想去旅行】旅遊氣泡反應強差人意？　台灣、帛琉取消本周六航班

下一篇文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【消費優惠】Klook staycation低至54折　美麗華酒店住宿連三餐人均640元起
【食肆換氣量】港府公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引　換氣量怎樣計算？（有表）
【食肆換氣量】港府公布食肆換氣量及空氣淨化設備指引　換氣量怎樣計算？（有表）
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【旺季都有得平?】HK Express 推出「早鳥」日本機票預訂優惠　票價低至288元　星期一開賣
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【Starbucks優惠】Starbucks指定星期二有優惠　中杯裝手調飲品20元（多圖）
【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【阿布泰】阿布泰潑水節感謝禮　一文看清產品優惠低至5元（多圖）
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？
【阿布泰】阿布泰分店現大批人龍　門市以外還有選擇嗎？